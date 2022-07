"Ils n'avaient plus de fric, plus rien" : Michèle Bernier sans filtre sur le suicide de sa mère

Michèle Bernier est à retrouver ce soir sur France 3 dans "La stagiaire", avec deux épisodes de la saison 6 au programme, suivis dans la foulée par deux épisodes de la saison 3. Une série dans laquelle elle joue le rôle de d'une mère. La sienne, Odile Vaudelle, la comédienne l'a malheureusement perdue dans la vraie vie, dans des conditions absolument tragiques puisqu'elle s'est suicidée.

"Je voudrais toujours penser qu'elle ne voulait pas en fait... Que c'est allé plus loin que ce qu'elle croyait. C'était peut-être un appel au secours qu'elle n'a pas mesuré... C'était une femme qui souffrait dans la dernière année de sa vie. Ils n'avaient plus de fric, plus rien. Tout était dur" s'était-elle confiée à Karine Le Marchand dans son émission Une ambition intime. Son cousin Daniel se rappelle avec exactitude des détails de cet événement tragique, et notamment de la réaction de l'ex-compagne de Bruno Gaccio.

"L'anéantissement total"

"Pour elle, c'était l'anéantissement total. Je suis allé reconnaître le corps à la morgue et elle n'a pas pu y aller, ce n'était pas possible. Quelque temps après, elle m'a demandé : 'Comment elle était, maman ?' Je lui ai répondu qu'elle était encore très belle" a-t-il raconté. Cette disparition a été un tabou pendant longtemps au sein de la famille de l'actrice. "Elle a mis du temps à parler de sa maman. Quand j'étais petite, je ne savais pas grand-chose. Qu'elle s'appelait Odile et que je ne l'avais pas connue" avait notamment expliqué sa fille Charlotte, en couple depuis ses 14 ans.

Depuis, ce n'est plus un secret. Ce drame a "bouleversé toute la famille" racontait Michèle Bernier, qui s'est notamment rendue compte, grâce à cet épisode douloureux de son existence, de l'impact que pouvait avoir le rôle d'une grand-mère sur un enfant. "Quand je suis devenue maman je me suis dit : 'Merde, je n'ai pas ma mère avec moi et j'aurais tellement aimé que mes enfants la connaissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis une grand-mère archi présente" avait-elle déclaré. Elle estime également depuis que "la vie est un cadeau".