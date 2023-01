"Ils ont besoin de moi..." : Ambre Dol (Familles nombreuses) prend une décision radicale pour ses enfants

Mère célibataire à temps plein, influenceuse, infirmière et pompier volontaire, Ambre Dol ne s'arrête jamais ! Mais depuis sa rupture avec son ex-mari Alexandre, la jolie blonde ne sait plus où donner de la tête. Retournée vivre chez ses parents en compagnie de ses cinq enfants, l'ancienne candidate de Familles nombreuses : la vie en XXL doit réadapter toute sa vie de famille et son organisation quotidienne. Une situation que certains de ses enfants ont d'ailleurs beaucoup de mal à supporter...

Jeudi 26 janvier 2023, sur son compte Instagram, Ambre Dol a fait une annonce inattendue. En story, en légende d'une photo où l'on peut l'apercevoir dans son uniforme de pompier, la mère de Jade, Maelys, Lizandro, Joaquim et Winona a révélé qu'elle comptait lever le pied pour se consacrer à sa grande tribu. "J'ai fait le choix de prendre une dispo pour mes enfants, je suis nostalgique en visionnant ces photos, mais je sais que c'est la meilleure décision que j'aurai pu prendre. Ils ont chacun besoin de moi pour passer cette période compliquée, ce changement de vie", a-t-elle déclaré.

Mes enfants sont ma priorité

C'est donc la mort dans l'âme mais sans aucuns regrets que celle qui souffre de sa silhouette trop mince a choisi de mettre un terme, temporaire pour l'instant, à sa carrière de pompier volontaire. "Je suis passionnée par mon travail, mais le bien-être, la stabilité et le confort de mes enfants sont ma priorité", a-t-elle ajouté. Néanmoins, elle compte bien continuer son travail d'infirmière, même si certains réaménagements d'équipe sont récemment venus assombrir son quotidien. "Nous venons d'apprendre qu'il y a un remaniement du service. Nous devons faire des nuits maintenant aussi...", a-t-elle déploré.

Heureusement, la mère de famille s'est mise à "50 % depuis le 1er juin" dernier. "La charge mentale était trop lourde ! Il fallait trouver une solution pour m'en éloigner au profit de ma famille et surtout de mes enfants", expliquait-elle alors. Espérons qu'Ambre Dol réussisse à retrouver rapidement un emploi du temps plus léger, afin de passer plus de temps avec les siens...