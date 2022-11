Ambre Dol (Familles nombreuses) séparée de son mari Alexandre : elle annonce une autre mauvaise nouvelle

En fin de journée de vendredi, Ambre Dol a fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait : elle s'est séparée dans l'intimité de son époux Alexandre, avec lequel elle était mariée depuis un an seulement. Ensemble, ils avaient accueilli deux enfants, Joachim et Winona. La maman-star de Familles nombreuses, la vie en XXL avait auparavant donné naissance à Jade, Maëlys et Lizandro, issus d'une première relation. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a donc confié que leur quotidien à tous avait pris un tournant bien différent.

"Il y a eu de gros changements dans notre vie, la pneumopathie bilatérale (dont elle souffrait, ndlr) n'était pas la seule raison de notre absence. Vous êtes nombreux à l'avoir compris. Alexandre et moi avons décidé de prendre un chemin différent. Je ne souhaite pas m'exprimer davantage sur ce sujet déjà pour nos enfants mais aussi pour nous deux. Ceci restera notre jardin secret. J'espère que vous le comprendrez", a-t-elle simplement expliqué, sans rentrer dans les détails. De son côté, Alexandre Dol est resté silencieux sur cette rupture.

Un "retour aux sources" et une nouvelle opération à venir

Depuis, Ambre Dol a quitté le domicile familial avec sa tribu et a posé ses valises chez ses parents. "Retour aux sources. J'habite en bas de chez mes parents. Ils ont un petit appartement en bas avec six couchages, juste ce qu'il me fallait ! J'ai mon indépendance mais je vais embêter mes voisins de temps en temps", a-t-elle partagé à ses abonnés sur Instagram au cours du week-end.

Si elle garde le sourire et assure se "sentir bien", Ambre Dol fait tout de même face à une autre déconvenue. En effet, dans la soirée de dimanche, elle a annoncé qu'elle aurait recours à une opération d'ici quelques jours. Et pour cause, il y a quelques semaines, elle s'est cassée le nez. Le même qu'elle avait pourtant refait au mois d'avril. "Des nouvelles de mon nez, suite à ma rencontre avec une baie vitrée, je me fais opérer vendredi prochain !", a-t-elle lâché, précisant qu'il était "bien tordu".