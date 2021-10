"Ils vont m'arrêter le coeur..." : Une star des Mystères de l'amour bientôt opérée et en panique

Nouveau coup dur pour l'une des stars des Mystères de l'amour, à savoir Manuela Lopez. La comédienne de 49 ans souffre depuis de trop longues années d'une maladie incurable appelée cardiopathie génétique et diagnostiquée en 2007 après un malaise en plein tournage. Ce lundi 11 octobre 2021, elle s'est saisie de son compte Instagram afin d'annoncer une énième opération...

C'est en vidéo que la belle Manuela Lopez donne de ses nouvelles. "Ça y est, on y est : mon dernier protocole arrive enfin", lance-t-elle. Et de poursuivre : "Je me sens plutôt bien. Je vous avoue que j'ai quand même un peu les chocottes. Fin de semaine, je me fais opérer. J'essaierai de vous faire un petite vidéo au réveil." Cette opération prévue pour très bientôt n'est pas anodine. "Ils vont m'arrêter le coeur pour faire des essais", précise en effet l'interprète de Manuela Roquier dans la série à succès de TMC. Et de demander à ses fidèles followers un peu de soutien : "Je vous embrasse bien fort et s'il vous plait, envoyez-moi plein d'ondes positives, plein d'amour."