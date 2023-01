"J'ai dû faire des IRM" : Frédérique (L'amour est dans le pré) donne des nouvelles de sa santé fragile

En 2012, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré assistaient à la naissance d'un sublime coup de foudre entre Pierre et sa prétendante Frédérique. Aujourd'hui devenus parents d'un petit Gabriel (né en 2013), les amoureux vivent une belle histoire malheureusement teintée de difficultés liées à leur exploitation agricole. Victimes d'intempéries et de problèmes financiers, le couple doit aussi faire face à des problèmes de santé. S'ils ont eu la chance de passer Noël en famille, Fred doit tout de même se remettre d'aplomb...

Le jeudi 12 janvier 2023, la mère de famille s'est emparée de leur compte Instagram commun pour donner des nouvelles et rassurer leurs abonnés. "Vous êtes beaucoup à vous inquiéter de ne pas me voir en vidéo. C'est juste que j'ai pris un petit peu de recul pour me poser parce que j'étais très fatiguée... On a eu une année agricole très compliquée mais restons plutôt sur le positif ! J'ai dû faire des IRM pour les cervicales et pour le dos parce que j'ai eu ma première hernie discale en 2009 qui m'a quand même paralysée pendant deux mois et demi dans un lit ! Là j'essaie de vivre normalement (...), mais j'ai tout le temps peur de me coincer le dos. Maintenant j'ai décidé que ça ne serait plus un obstacle", a-t-elle expliqué face caméra, accompagnée d'un petit mug fumant.