"J'ai envie de me mettre des tartes" : Jenifer confrontée à un ancien look, elle n'assume pas du tout !

Elle a remporté la première saison de l'émission Star Academy en 2002... c'est à dire il y a vingt ans. En deux décennies, forcément, Jenifer a beaucoup évolué. Ses chansons sont plus matures, peut-être même plus intimes, notamment celles qui composent son nouvel album intitulé N°9, sorti le 4 novembre dernier. Mais en ce laps de temps, elle n'a pas fait que des tentatives artistiques. La maman de trois a également adopté de nombreux looks différents. Certains qu'elle adore toujours, avec le recul, d'autres qu'elle assume beaucoup moins.

Mais baisse-moi ce pull !

Invitée sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC mardi soir, Jenifer a notamment été confrontée à une photographie d'elle, capturée quand elle avait 19 ans, qu'elle portait une jupe plissée, un crop top et un béret. Face à cette image, et à Yann Barthès qui l'avait savamment sélectionnée, l'artiste a eu du mal à se contenir. "J'ai un regard beaucoup plus indulgent avec moi-même, j'ai beaucoup plus de tendresse qu'à un moment donné, a-t-elle commencé. Mais là par exemple j'ai envie de me mettre des tartes, voilà. J'ai envie de dire 'Mais baisse-moi ce pull !'"

Les textes sont plus assumés...

Le public l'attendait au tournant depuis la sortie de Nouvelle page, il y a quatre ans, déjà. Et on peut dire que tout le monde est au rendez-vous puisque le premier extrait de l'album N°9, Sauve qui m'aime, a cumulé plus d'1,2 million de vues sur YouTube. D'autres chansons devraient attirer l'attention des auditeurs puisque jamais Jenifer n'avait été aussi friponne sur l'un de ses opus. Elle interprète notamment Tais-toi, un jolie balade coquine. "Les textes sont plus assumés, raconte l'épouse d'Ambroise Fieschi à Purecharts. J'assume davantage. Plus j'avance, plus je me sens libre de m'exprimer sur des sujets, ben... qui m'évoquent des choses quoi. Je me mets à la place de l'autre aussi, ce sont des thèmes tellement universels. En exprimant ma féminité, je me dis que ça retentira chez d'autres peut-être ! Cet album est très sensuel, effectivement. Moi, ça m'a fait un bien fou de m'exprimer là-dessus aussi. C'est le reflet de celle que je suis..."