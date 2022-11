Jenifer plus libre et à l'aise avec une création "un peu" coquine : "J'assume davantage"

La petite brune, grande gagnante de la première Star Academy, a fait du chemin. Depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, Jenifer a multiplié les tournées, les sorties d'albums, les succès comme les déceptions. Mais ce 4 novembre, à quelques jours de ses 40 ans, Jenifer a décidé de se livrer comme jamais, en musique, aux nombreux fans qui attendaient impatiemment son grand retour sur le devant de la scène. Quatre après Nouvelle page, la chanteuse a sorti N°9, opus intimiste et bien plus personnel que tout ce qu'elle a pu montrer d'elle jusqu'à présent.

Auprès de nos confrères de Purecharts, Jenifer s'est exprimée sur le contenu de ses textes, bien plus osés et révélateurs qu'avant. Elle ne s'en cache plus. Désormais, la maman d'Aaron, 19 ans, Joseph, 8 ans et un autre petit garçon d'un an, fruit de son mariage avec Ambroise Fieschi, a décidé de ne plus se cacher et se priver de dire les choses qu'elle veut : "Tais-toi, c'est le titre un peu coquin ! Les textes sont plus assumés. Ouais ! (Rires) J'assume davantage. Plus j'avance, plus je me sens libre de m'exprimer sur des sujets, ben... qui m'évoquent des choses quoi."

Par le biais de ces révélations plutôt coquines et osées, Jenifer espère faire ressentir des choses chez les autres : "Je me mets à la place de l'autre aussi, ce sont des thèmes tellement universels. En exprimant ma féminité, je me dis que ça retentira chez d'autres peut-être ! Cet album est très sensuel, effectivement. Il y a toujours un effet thérapeutique quand on entame une nouvelle page, un nouvel album. Moi, ça m'a fait un bien fou de m'exprimer là-dessus aussi. C'est le reflet de celle que je suis."