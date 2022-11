"Je ne suis pas du genre..." Jenifer maman de trois fils : ce qu'elle n'est pas près de faire avec eux à la maison

Alors qu'elle remportait, le 12 janvier 2002, la toute première édition de la Star Academy sur TF1, Jenifer sort ce vendredi 4 novembre N°9, son neuvième album, comme son nom l'indique. L'occasion de se confier sur cet incroyable parcours dans les colonnes du Parisien, mais également sur ses trois fils Aaron (18 ans, fruits de ses amours avec le musicien Maxime Nucci), Joseph (8 ans, qu'elle a eu avec l'acteur Thierry Neuvic) et Juvanni (1 an, nés de son union avec le restaurateur Ambroise Fieschi), auxquels elle rend hommage dans la chanson En attendant disponible sur ce nouveau projet.

"Ils ne l'ont pas encore écoutée. Je ne suis pas du genre à leur passer ma musique à la maison", a-t-elle notamment déclaré au sujet de cette chanson, et de ses enfants, avant d'ajouter : "J'ai mis très longtemps à accepter de chanter En attendant. On touche à quelque chose de très intime. C'est un texte sur le cycle de la vie, sur le temps qui passe. Et un peu un ovni dans l'album... Je voulais provoquer une sorte de nostalgie chez l'autre, même si j'aime savourer le moment présent".

J'ai réussi à combiner les deux

Pour rappel, celle qui sera en concert à l'Accor Arena de Paris, pour la première fois de sa carrière, en mars 2023, n'a pas pour habitude d'évoquer sa vie de famille et ses enfants dans ses chansons. Probablement par pudeur. Mais elle s'essayait déjà à l'exercice en 2004, sur son single Ma Révolution, extrait de son deuxième album, Le Passage, sorti en 2004. Un titre qui rend hommage à son fils aîné.

"Je venais d'être maman. J'étais partagée entre le fait de repartir, retrouver le public, et puis d'être une maman présente. J'ai réussi à combiner les deux, je pense comme toutes les mamans le font, comme toutes les mamans qui travaillent. Il faut trouver le bon équilibre pour faire en sorte de rester disponible pour les deux", avait-elle expliqué pour le site Au Féminin il y a quelques mois.

