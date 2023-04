"J'ai morflé" : François Valéry cash sur sa prise de poids, des problèmes de santé en cause

A 68 ans, François Valéry fait partie des rares artistes français à vivre encore de leur musique sans sortir de nouvel album et sans enchaîner les tubes. Sa chanson Aimons-nous vivants traverse les générations et continue d'être diffusée sur les ondes, lui permettant de vivre sur des revenus plutôt confortables, "plus de 5000 euros" : "J'ai monté mon propre label huit ans après, j'étais éditeur. Donc j'ai une retraite d'éditeur, de compositeur, de coauteur. Je suis propriétaire de mon catalogue discographique que j'ai racheté en 1989. J'ai 50% des dix premières années, tout le reste est à moi. Quand on me demande une chanson pour un film, je touche. Je gagne bien ma vie" a-t-il indiqué sur C8 dans Chez Jordan.

Tout pourrait se passer de manière aussi positive. Malheureusement, François Valéry a rencontré bien des difficultés sur des pans plus privés et surtout plus importants : celui de la santé notamment. Face à Jordan de Luxe, l'artiste a fait tomber les barrières : "Je vais me livrer devant vous : j'ai pris du poids, j'en suis conscient. C'est dû à des problèmes de santé au niveau des surrénales. Mais je vais mieux, j'ai morflé pas mal." Sans entrer dans les détails, François Valéry confie être motivé pour retrouver la forme et se reprendre en main : "Je fais des efforts. D'ailleurs, j'ai minci déjà ! Mais je vais y arriver, je vais perdre mes dix kilos !"

J'ai refait ma vie

Discret sur sa vie amoureuse depuis son divorce d'avec Nicole Calfan en 1993, François Valéry a néanmoins accepté de se livrer sur le sujet en plateau. Le chanteur a admis qu'avec la comédienne, mère de ses deux fils Jérémy, né en 1986 et Michael, né en 1990, l'entente était au beau fixe, même s'il a "refait sa vie" : "Il y a beaucoup d'amitié, d'affection, de respect mutuel. On ne se voit pas trop, on s'appelle pas mal."

Les enfants vivent d'ailleurs parfaitement la situation : "Je suis très proche de mes enfants, très très proche, on a des relations fusionnelles un peu avec mes enfants. (...) Jérémy est un brillant réalisateur de séries et Michaël est un DJ formidable." La fibre artistique, le clan l'a dans le sang. François Valéry préfère désormais laisser sa place à ses enfants et se mettre en retrait tout en gardant un oeil attentif sur le travail. Une excellente manière de profiter de son quotidien avec sa compagne et de s'éviter du stress inutile, lui qui a fini en soins intensifs à cause de cela : "J'avais une tension qui aurait pu tuer un boeuf. J'étais à 23. (...) Ça ne s'est pas su, je ne l'ai pas voulu. C'était lié à des problèmes de stress, des choses de la vie."