"J'ai perdu 12 kilos" : Chris Marques, transformé, évoque son incroyable perte de poids !

C'est plus qu'un changement que Chris Marques a opéré depuis ses premiers pas à la télévision dans Danse avec les stars. Il est d'ailleurs devenu l'une des égéries d'un programme minceur en vogue. La raison ? Les réseaux sociaux ! Transformé, il s'explique.

"Tout est parti d'un commentaire que j'ai reçu l'an dernier sur Insta, confie-t-il à Public. Un internaute avait fait une capture de moi en écrivant : 'Ah le petit Marques a bien mangé récemment !' (...) C'est parti de là". Lui qui s'est toujours bien senti dans sa peau a décidé qu'il était temps de se remettre en forme. Grâce au "rééquilibrage alimentaire", Chris Marques s'est redécouvert : "On te réapprend à manger mais sans te priver. (...) La méthode ne pousse pas à être rivé sur son poids. Elle s'intéresse à d'autres piliers comme le bien-être psychologique, le sport, le sommeil. Je me sens beaucoup plus en forme". Et au-delà de cette sérénité retrouvée, le papa de Jackson est fier de son parcours : "En un an, j'ai perdu douze kilos". Il y a de quoi !

De là à passer de l'autre côté de Stars à nu qu'il anime et dont il coache les candidats, Chris Marques n'en est pas encore là. Mais ce changement a fait de lui un nouvel homme, bien plus à l'aise dans ses baskets et surtout dans ses nombreuses vestes. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque sa perte de poids. En octobre 2021, il avait livré plusieurs de ses secrets : "J'ai juste troqué les pâtes blanches par des complètes, (...) j'ai aussi réduit le sucre dans mes multiples cafés de la journée et je bois deux litres d'eau. (...) Je découvre des abdos qui étaient bien enfouis et mon torse se dessine en triangle". Si l'alimentation fait une bonne partie du travail, l'amour n'y est pas pour rien non plus.

À l'âge de 19 ans, Chris Marques a vu sa vie chamboulée par sa rencontre avec Jaclyn Spencer dans un cours de danse : "Ma femme est ma meilleure supportrice. Nous vivons ensemble depuis 25 ans et on a tout vécu ensemble. Les bons comme les mauvais moments." De leur union est né un petit Jackson en 2016, pas encore certain de marcher dans les pas de bourrée de ses parents même si ça se dessine : "Il n'est pas du tout dans l'apprentissage. En revanche, s'il entend de la musique, s'il y a une scène de danse, il copie". Un bon début...