"J'ai pété un câble !" : Milla Jasmine cash sur la chirurgie esthétique, elle balance enfin la vérité !

Bien des années après, la vérité éclate. Durant un long moment, Milla Jasmine, star de télé-réalité vue dans Les Princes de l'amour, Les Marseillais VS Le Reste du monde ou encore Les Anges, assurait que sa silhouette pulpeuse était naturelle. Sa poitrine généreuse et son postérieur rebondi, elle ne les devait qu'à son alimentation et à sa pratique du sport. Aujourd'hui, la voilà qui revient sur cette version via une vidéo YouTube où elle avoue enfin avoir eu recours à la chirurgie esthétique !

"Je voulais vous faire de la prévention sur la chirurgie esthétique", lance-t-elle avant d'indiquer qu'elle a, avec le temps, "envie de changer des choses" et qu'elle "apprend de ses propres erreurs". De là, l'ex-compagne de Mujdat Saglam désormais en couple et même mariée à un certain Lorenzo évoque le sujet tant attendu : "Mes fesses, ce n'est pas grâce à la pizza. Il y a à peu près douze ans, j'ai fait des injections à mes fesses, je n'ai pas fait de BBL (...). Les filles faites attention, n'allez pas n'importe où. Il y a des choses qui sont irréversibles, moi ce que j'ai mis dans mes fesses ça ne part plus. Pour tout enlever, je dois me faire ouvrir les fesses, cicatrice de malade." En plus de s'exprimer sans tabou sur le sujet, Milla Jasmine fait de la prévention auprès des internautes qui la suivent et qui seraient tentés de passer sur le billard.

Après avoir évoqué ses fesses, la jolie brune de 33 ans confie qu'elle a retouché d'autres parties de son physique. "La bouche, encore une erreur que j'ai fait il y a dix ans. À l'époque je n'avais pas du tout d'argent (...), je me suis retrouvée avec des trucs pas tip top", lance-t-elle alors. Et de poursuivre à propos de son nez : "Je ne peux pas dire qu'il est raté mais je ne peux pas dire que je suis entièrement satisfaite. Ça a été sur un coup de tête. Des fois je me dis que j'aurais pas dû faire ça (...). Après ma rupture je pense que j'ai pété un câble. Et sur un coup de tête j'ai fait ça. Quand je me suis réveillée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps." En bref, aujourd'hui Milla Jasmine regrette sa nouvelle apparence...