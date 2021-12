"J'ai poussé un hurlement" : Philippe Manoeuvre choqué en découvrant l'addiction de sa fille Manon

Lunettes noires, chevalières, bottines et t-shirt imprimé des plus grands groupes de rock : il n'y en a pas deux comme Philippe Manoeuvre. Le journaliste et ancien rédacteur en chef du magazine Rock & Folk est venu présenter son nouveau livre, Flashback Acide (chez Robert Laffont) sur le plateau de Touche pas à mon poste le 2 décembre. Face à Valérie Benaïm, qui a remplacé au pied levé Cyril Hanouna, l'ancien juré de La Nouvelle Star a fait des révélations très personnelles. L'ancien compagnon de Virginie Despentes a raconté le jour où il a appris que sa fille Manon (33 ans, née de sa précédente union avec l'actrice Carey More) prenait de la cocaïne.

"Un jour, je rentre du tournage de Nouvelle Star et ma fille avait laissé une pile de journaux qu'elle ne voulait plus lire sur la poubelle. En papivore que je suis, je me précipite dessus pour voir s'il n'y en avait pas un que je n'avais pas lu... et là tombe la fameuse paille à rayures rouge et jaune". C'est alors que la présentatrice, interloquée, lui demande des précisions sur "cette fameuse paille".

Et le rockeur d'expliquer : "Les toxicos adoraient aller au McDo prendre deux, trois pailles pour les découper et les garder..." Cette fameuse soirée marque le jour où Philippe Manoeuvre a découvert que sa fille aînée se droguait. Après le choc, ce papa poule a choisi de ne pas mettre sa fille face à ses actes et d'y aller avec douceur et compréhension.

"Quand j'ai vu ça, j'ai cru me faire renverser par un bus. J'ai poussé un hurlement, j'étais seul dans l'appartement... Je me suis dit 'je vais l'engueuler' mais personne ne m'a grondé moi, à son âge. Alors je l'ai entourée du double d'affection : on est allé voir 50 Cent en concert à Bercy... Elle se demandait pourquoi je la collais tout le temps...", a confié celui qui est aussi papa d'Ulysse et Lily Rock (9 et 4 ans).

"On n'en a jamais parlé jusqu'à il y a quelques semaines. J'étais en train de terminer le livre et elle m'a dit 'j'ai tout arrêté : la drogue et l'alcool, j'ai fait comme toi'", a révélé l'époux de Candice de la Richardière, fier du combat de son aînée. "C'est un chemin personnel et comme l'a dit Lou Reed : 'C'est un circuit de 10 ans pour se sortir de la cocaïne'".