"J'ai pris 35 kg" : Une ex-star de télé-réalité cash sur sa prise de poids, son corps déformé par une maladie

Depuis, elle a perdu "25 kilos", puisqu'elle surveille son alimentation et qu'elle fait "du sport tous les jours". Mais malgré tous ces efforts, elle ne retrouvera jamais son corps d'antan. Car comme elle l'a rappelé à Baba et sa bande, elle vient tout juste d'être "diagnostiquée" d'un lipoedème, une maladie chronique qui se caractérise par une accumulation anormale de tissus graisseux sous la peau et qui a malheureusement déformé son corps à vie.

Des jambes poteaux

"J'aurai toujours des jambes poteaux. Cela ne partira pas", a déclaré l'influenceuse de 31 ans, tout en précisant que "c'est une maladie qu'une femme sur dix a", et "qui est peu connue en France". Pour rappel, elle faisait cette révélation à sa communauté sur Instagram en décembre dernier alors qu'un internaute venait de trouver une corrélation entre ses symptômes et ceux du lipoedème.

"J'en ai parlé dans mon livre et oui, j'en souffre. Mais en France, on est mal renseigné. Elle n'est pas sévère, mais c'est énervant car je suis à la salle du lundi au vendredi, je fais attention à mon alimentation et je maigris mais moins vite que la normale. Je ne désespère pas, j'ai déjà perdu 30 kilos", avait-elle alors répondu.

A noter que ce lundi, sur le plateau de TPMP, elle a rappelé à ceux qui l'écoutaient et qui souhaitent perdre du poids qu'il fallait d'abord "rencontrer un spécialiste" avant de "faire des régimes". Car sinon, "on peut se rendre malade", a-t-elle ajouté, elle qui parle malheureusement en connaissance de cause...