"J'en souffre" : Kelly Helard atteinte d'une maladie chronique assez méconnue, terribles révélations

La candidate de Mamans & Célèbres se plaît à partager son quotidien dans l'émission de TFX, mais pas que ! Kelly Helard est également très active sur Instagram. Et le 25 décembre dernier, elle a fait une révélation sur sa santé, en story Instagram.

Depuis sa première grossesse, Kelly Helard mène un combat contre ses kilos. Un sujet que la maman de Lyam (né en 2015) évoque sans tabou dans son livre Tout ça pour mon poids !: Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos (sorti le 15 juin dernier chez Talent Editions). Si elle peut se targuer d'avoir perdu du poids depuis la naissance de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Lyana (née en 2020), elle n'échappe parfois pas à des remarques sur son physique.

Alors que le 25 décembre, elle a partagé une vidéo sur laquelle elle était en pleine séance de trampoline, on lui a fait remarquer en commentaire qu'elle avait peut-être du mal à perdre du poids car elle souffrait de lipoedème, une maladie chronique invalidante pour de nombreuses femmes qui s'installe progressivement dès l'adolescence. Elle se caractérise par une accumulation anormale de tissus graisseux sous la peau, survenant le plus fréquemment de manière symétrique au niveau des jambes, et dont la distribution classique est de bas en haut depuis la cheville jusqu'aux genoux ou cuisses. "Renseigne-toi auprès d'un angiologue qui connaît la maladie et qui pourra te la diagnostiquer. Ça expliquerait cette forme de bras et de jambes que tu as qui est typique de la maladie , ainsi que la perte de poids qui est difficile voire impossible quand on souffre de lipoedème. Également si tu as des douleurs dans les jambes et une sensation de lourdeur dans les bras, ça peut être un signe de plus de la maladie", a notamment écrit son abonnée.