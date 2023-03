"J'ai super honte" : Caroline Margeridon trop intrusive dans la vie de ses ados, ce procédé si extrême dévoilé !

Caroline Margeridon n'a pas sa langue dans sa poche et n'est pas du genre à rechigner de parler de sa vie privée. Elle a d'ailleurs pleinement ouvert les portes de son intimité en publiant un livre autobiographique intitulé Libre ! et paru en novembre 2021 aux éditions Plon. Dans cet ouvrage, elle évoque sa vie dans les moindres détails, de sa carrière de brocanteuse à son arrivée dans l'émission Affaire conclue, en passant par son enfance, ses amours chaotiques et ses deux enfants : Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans).

Si elle se veut très proche de ces derniers, elle admet cependant avoir été très difficile avec eux... Après avoir imposé le pipi test aux copains de ses enfants, elle n'a pas hésité, lorsque ces derniers ont grandi, à s'immiscer de manière insidieuse dans leur intimité. "Tous les deux mois, c'était le rituel, mes enfants venaient me rejoindre dans mon lit. Pour confesser leur plus grosse bêtise, le truc le plus horrible qu'ils avaient fait, sans que j'aie le droit de crier ou de péter un plomb", explique-t-elle dans les pages de son autobiographie. Si elle a grincé des dents lorsqu'elle a appris que sa fille avait couché avec un garçon et que son fils avait fumé un joint, ce n'est rien à côté de ce que la brocanteuse a dû leur avouer en retour...

C'est affreux, je sais

Il faut dire que pour surveiller ses rejetons et veiller à ce qu'ils filent droit, Caroline Margeridon était prête à tout ! "Moi aussi je devais leur avouer un truc horrible. J'ai super honte. J'avais fait venir un informaticien à la maison qui avait installé un mouchard dans l'ordinateur de mes enfants...", a-t-elle révélé avant de concéder : "Oui, oui, je sais, c'est affreux. Chaque fois qu'ils allumaient leur ordinateur, un écran s'allumait dans ma boutique et je pouvais lire et voir tout ce qu'ils faisaient".

Évidemment, ses enfants n'ont pas du tout apprécié cette nouvelle assourdissante... "Si vous aviez vu leurs têtes quand je leur ai avoué, j'ai cru qu'ils ne me le pardonneraient jamais", a-t-elle regretté. Fort heureusement, Alexandre et Victoire ont rapidement tourné la page. "Aujourd'hui, quand ils en reparlent, ils en rient, mais à l'époque, quand je leur ai annoncé, j'ai cru qu'ils n'allaient plus me parler, me renier jusqu'à la fin de leurs jours", a-t-elle lâché. Selon la grande amie de Sophie Davant, cette affaire n'a cependant fait que renforcer leurs liens. Un mal pour un bien donc !