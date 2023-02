"J'imposais le pipi test" : Le stratagème ahurissant de Caroline Margeridon qui a terrorisé les amis de ses enfants

Caroline Margeridon a beau être une maman drôle et cool, il y a certains sujets sur lesquels elle ne plaisante absolument pas. Dans son livre intitulé Libre ! et paru il y a un peu plus d'un an, la célèbre acheteuse de l'émission Affaire Conclue est revenue sur la façon dont elle a éduqué ses enfants. Et il y a un domaine pour lequel elle s'est montrée intransigeante : la drogue !

Beaucoup l'ignorent, mais la jolie quinquagénaire a eu deux enfants : Alexandre, âgé de 23 ans, et Victoire, 22 ans. Lorsqu'ils étaient petits, le garçon et la fillette ont été très protégés par leur maman. Consciente du fléau de la drogue chez les plus jeunes, l'antiquaire avait mis en place un rituel bien précis pour s'assurer que ni ses enfants ni leurs amis ne consommaient. "J'ai toujours eu très peur de la drogue. Je suis de la génération LSD, j'ai vu des copains mourir ou se griller le cerveau. Je suis antidrogue. Dans le 16e, la drogue, on en trouvait à la sortie de l'école... À mes enfants et à tous leurs copains – il faut savoir que la moitié des enfants du quartier passaient leur vie chez nous – j'imposais le pipi test", explique-t-elle dans son livre. Très jeunes, les enfants étaient encore inconscients et se prêtaient donc au jeu très facilement. "Je leur faisais croire que c'était pour la cigarette, ils avaient 11 ans, c'était facile. Ils faisaient tous pipi dans des petits verres, après dans des saladiers, car ils avaient grandi", précise-t-elle ensuite.

Une maman stricte

Selon les résultats des tests, Caroline Margeridon n'hésitait pas à virer certains enfants de chez elle. "Sur le pipi test, il y avait cinq barres, une pour le shit, la cocaïne, les amphétamines... Si le test était positif, les copains étaient blacklistés de chez moi pendant un mois", révèle-t-elle.

Et ces menaces marchaient visiblement très bien puisque l'un des amis de ses enfants a arrêté la drogue grâce à ça. "Je me souviens de celui, il se reconnaîtra, que j'ai retrouvé sur le palier, avec sa compote Andros. Il parlait à mes bébés à travers la porte, il lui restait quatre jours à purger, le pauvre ! Ce gamin a tellement eu peur que je le dise à son père qu'il a arrêté, c'est une grande fierté pour moi", a-t-elle conclu. On ne plaisante pas avec maman Margeridon !