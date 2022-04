"J'ai testé plein de choses" : Expériences homos et passé X avec son ex-femme, Allan Théo se livre

A 49 ans, Allan Théo poursuit sa carrière dans la chanson. Celui à qui l'on doit le tube Emmène-moi se produit régulièrement en ligne, au travers de concerts hot interdits aux moins de 16 ans... Au micro de Jordan de Luxe pour Télé-Loisirs, le chanteur a regardé dans le rétroviseur, acceptant de revenir notamment sur son expérience sulfureuse dans le monde du X.

En effet, Allan Théo avait surpris tout le monde en dévoilant avoir tourné un film porno produit par un spécialiste du genre, Marc Dorcel. A l'époque, le chanteur assouvissait un fantasme puisque, deux ans plus tôt, il évoquait déjà la possibilité de faire un jour du porno. Avec sa femme Sophie, ils avaient "tous les deux le désir de réaliser leurs fantasmes les plus fous devant une caméra", détaillait Marc Dorcel. Presque dix ans plus tard, regrette-t-il d'être associé à cette expérience dont on lui parle constamment ? "Il y a des milliards de vidéos porno partout, mais vous êtes sur Allan Theo ! C'est pas un exploit. C'est comme une sextape, en fait. C'était pas avec des actrices, mais avec ma femme de l'époque [Sophie Courcelles, NDLR]. J'étais dans une expérience musicale dans laquelle je voulais mélanger l'érotisme", confie-t-il à l'animateur.

Allan Théo, qui semble donc aujourd'hui séparé de son épouse Sophie et mère de sa fille autiste, rappelle qu'après cette vidéo c'est vers l'érotisme qu'il s'était tourné faisant la tournée des salons pendant deux ans. "Je me suis éclaté !", dit-il. On veut bien le croire. Il faut dire que le chanteur et comédien au corps toujours impeccable assume d'aimer les plaisirs charnels et est même du genre curieux... "J'ai déjà eu des expériences homosexuelles, mais pas avec des gens que j'avais rencontrés ou des fans. J'ai testé plein de choses (...) Ça fait partie de moi de relever des défis et de tenter des choses. Après c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir rencontrer des gens qui ont la même vision des choses que moi, qui ne restent pas dans un créneau particulier, dédramatiser le sexe", ajoute-t-il.