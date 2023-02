"J'ai trouvé pour toi" : Amir raconte sa rencontre avec sa femme Lital, une "belle histoire"

Ce vendredi 10 février, TF1 a diffusé un numéro spécial des 12 coups de midi, à l'occasion de la Saint-Valentin. Christophe Beaugrand, Black M, le Youtubeur NicoCapone ou encore Chantal Ladesou ont notamment été choisis par la production pour y participer. Quant au chanteur Amir, il a fait une apparition en pleine l'émission, au cours de laquelle il a notamment expliqué les circonstances dans lesquelles il a fait la rencontre de Lital, celle avec qui il partage actuellement sa vie.

"J'ai rencontré mon épouse au travers d'une barman qui me voyait venir régulièrement, en général accompagné d'une autre fille et qui m'a dit : 'Je pense qu'il faut que tu arrêtes de chercher parce que j'ai trouvé pour toi'. Et elle m'a présenté sa copine qui est devenue ma femme aujourd'hui et avec qui j'ai deux enfants", s'est-il souvenu, de quoi émerveiller l'animateur du programme Jean-Luc Reichmann. "Qu'est-ce qu'elle est belle ton histoire", a-t-il répondu au chanteur, avant de partager cette séquence sur son compte Instagram après l'émission.