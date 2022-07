Amir papa pour la 2e fois : il dévoile le prénom très original de son fils

La grossesse de ce bébé avait été annoncée en avril dernier, lorsque sa compagne Lital avait dévoilé son baby bump sur Instagram. Le couple, ensemble depuis 2011, s'était rencontré dans un cabinet dentaire (domaine dans lequel Amir avait fait des études avant de se lancer dans la musique). La jeune femme avait alors partagé un cliché de son ventre sur lequel trois mains étaient posées : la sienne, celle d'Amir et celle de Mikhaël , leur premier enfant qui est né en février 2019.

En juin, soit quelques semaines avant l'accouchement, Lital avait rejoint son prince charmant Amir sur scène, lors de l'enregistrement du prime de La Chanson de l'année . Elle était alors apparue enceinte, devant le public et aux côtés de son chéri, pour chanter avec lui son tube Rétine, élu "Chanson de l'année 2022" dans la foulée. Depuis, l'accouchement a eu lieu : ils sont désormais quatre. Mais Amir ne serait pas contre l'idée d'avoir "cinq ou six" enfants, comme avoué dans les colonnes de Gala. "Mais Lital est plus raisonnable que moi", avait-il cependant rajouté.