Amir papa pour la deuxième fois : sa belle Lital a accouché, le sexe du bébé (enfin) dévoilé

Amir Haddad est papa pour la deuxième fois. C'est ce qu'a annoncé l'artiste de 38 ans ce lundi 4 juillet 2022 sur ses réseaux sociaux. "Il est né ce dimanche à 13:45, un magnifique petit prince. Maman a été majestueuse de courage", a partagé l'interprète de J'ai cherché. C'est donc un deuxième petit garçon qui a rejoint la famille Haddad, composée des parents et de leur aîné, Mickaël, âgé de deux ans. Il n'a pas manqué d'ajouter à propos de ce bébé et de sa femme Lital Aharonovitch Haddad : "Elle et bébé vont bien, et moi j'ai le coeur qui fond." "Merci la vie", a conclu Amir Haddad.

Le couple est sur un petit nuage avec cette naissance. Le 4 juin dernier, un mois avant la naissance de leur deuxième fils, Amir Haddad avait eu le droit à une belle surprise de son épouse puisque Lital Aharonovitch l'avait rejoint sur scène lors de l'enregistrement du prime de La Chanson de l'année. Enceinte, elle était apparue à ses côtés pour chanter avec lui son tube Rétine d'Amir, consacrée "Chanson de l'année 2022". Dévoilant ainsi son ventre bien rond devant tous les fans.

Une envie de famille nombreuse

C'est au mois d'avril, la femme du chanteur, Lital révélait cette deuxième grossesse sur Instagram. Elle avait ainsi publié une photo sur laquelle elle apparaît avec un beau babybump. On voyait alors trois mains, celle de Lital, une qui semble être celle du chanteur, et une plus petite, celle de leur premier enfant Mickaël qui est devenu désormais grand frère. "Blessed", comprenez "Bénie", avait-elle simplement écrit en légende. Du côté du chanteur, il avait déjà exprimé son envie d'agrandir la famille dans les colonnes de Gala. "En avoir cinq ou six, mais Lital est plus raisonnable que moi", avait-il fait confié.