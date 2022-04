Amir papa : son étonnante réaction face aux "pleurs d'un bébé"

La paternité vous change un homme, et ce n'est pas le chanteur Amir qui dira le contraire ! Ce dernier était interviewé par Nikos dans le dernier numéro de Gala, un exercice de questions-réponses auquel l'artiste franco-israélien s'est prêté. Il a notamment été question de son rapport à la paternité...

Alors qu'il se lance désormais au théâtre (dans le rôle d'Alfred Nakache pour la pièce Sélectionné, à partir du 26 avril 2022 au théâtre Édouard-VII), l'ancien finaliste de The Voice s'est exprimé sur son lien avec la paternité, un rôle qu'il va endosser une seconde fois très prochainement car sa femme Lital attend un heureux évènement trois ans après la naissance de leur premier enfant. En effet, quand il lui a été demandé de citer un "bruit qu'il a redécouvert", le chanteur a répondu, non sans une certaine poésie : "Mon nouveau regard sur les pleurs d'un bébé... Le mystère de la vie." Preuve en est que l'arrivée du petit Mikhaël a bouleversé l'interprète de J'ai cherché dans les moindres détails de sa vie !

Une transformation que le chanteur, ancien prisonnier en Israël, avait déjà eu l'occasion d'évoquer courant 2020 chez nos confrères de Télé-Star. "Devenir papa est le plus beau des cadeaux de la vie et j'avais besoin de le témoigner au monde. Je n'ai jamais rêvé de devenir papa. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur", expliquait-il à l'époque. Un constat que partage sa femme Lital, comme il l'avait si bien décrit chez nos confrères : "Elle m'a trouvé plus sensible qu'elle ne l'imaginait. Sous mes allures de gars bosseur, un peu froid que je peux être à la maison, il y a quelqu'un qui est ébloui par un petit bout de chou qui pleure, qui a envie de jouer. Ce petit être naïf m'a transformé complètement."

Amir Haddad à retrouver dans le n°1507 de Gala, paru ce jeudi 28 avril 2022.