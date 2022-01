Amir cash sur son passage en prison : "J'ai eu des problèmes de discipline"

Avec son visage chaleureux et son sourire communicatif, qui pourrait croire qu'Amir ait été un sombre délinquant durant son adolescence ? Rebelle dans l'âme, l'interprète des titres J'ai cherché et On dirait a confié lors d'une interview avec le magazine Paris Match en 2016 avoir été envoyé deux fois en prison dans le cadre de son service militaire en Israël.

"Je suis sourd d'une oreille, donc à 18 ans j'ai atterri dans un bureau. Je rentrais tous les soirs à la maison. Mais comme j'ai eu des problèmes de discipline, je me suis retrouvé deux fois en prison militaire. Et à la fin de mon service, j'étais peintre et jardinier" a-t-il expliqué. Le beau brun à la tête d'ange a cependant confié que cette période de sa jeunesse avait été une opportunité de devenir mature plus rapidement pour lui. Il expliquait : "Ces trois années restent malgré cela un bon souvenir. Elles permettent de mûrir, d'avoir des responsabilités".

Avant de devenir célèbre dans l'émission The Voice en 2014, le mari de Lital avait participé à la version israélienne de cette émission. Possédant déjà plusieurs NRJ Music Awards (Révélation francophone de l'année et Chanson francophone de l'année pour le titre J'ai cherché en 2016 et Chanson francophone de l'année pour son titre On dirait en 2017), Amir Haddad exerçait la profession de dentiste avant de percer dans le domaine de la musique. En 2016, il avait d'ailleurs représenté la France avec son single J'ai cherché au 61e Concours Eurovision de la Chanson à Stockholm. Il avait terminé sixième au concours et avait ainsi obtenu le meilleur classement de la France depuis 2002.

Marié depuis 2014 à Lital, il avait confié auprès du magazine Public en 2019 : "Dans mon coeur, il y a une très jolie Israélienne qui s'appelle Lital. Elle est mon âme soeur, la fille qui me complète". En 2019, le couple est devenu parent d'un petit garçon prénommé Mikhaël.