"J'ai un mental de guerrier !" : Michel Drucker donne de ses nouvelles depuis l'hôpital

Depuis deux jours, le monde de la télévision retient son souffle. Hospitalisé pour des tests de contrôle en lien avec ses importants problèmes de coeur, Michel Drucker inquiète... Mais jeudi 9 février 2023, le mythique animateur a accepté de donner quelques petites nouvelles à Midi Libre. Et selon ses propres dires, il va bien. D'ailleurs, il affirme fermement que toutes ces inquiétudes n'ont pas lieu d'être et qu'il sera très bientôt de retour.

"J'ai un mental de guerrier ! Je pense pouvoir rentrer chez moi dans quelques jours", a-t-il assuré à nos confrères sans pour autant rentrer dans les détails des examens en question. Il faut dire que l'époux de Dany Saval a déjà vécu bien pire. En 2020, il avait notamment été hospitalisé et alité pendant trois mois suite à une endocardite infectieuse, puis un triple pontage suivi de l'infection très grave de sa cicatrice ! Une situation dramatique qui a bien failli lui coûter une jambe et sa vie... Mais comme il le dit si bien lui-même, Michel Drucker est un guerrier. Au terme d'une rééducation dantesque et d'une longue période de repos forcé, l'animateur avait finalement réussi à se remettre et à reprendre les tournages. Aujourd'hui de retour à l'hôpital, il assure que le scénario sera le même qu'il y a deux ans.

Un homme solide

Mais Michel Drucker sait aussi qu'il n'est pas invincible... Conscient d'avoir une santé désormais fragile, il s'était confié sur ses plus grandes peurs dans les colonnes de nos confrères de Télé Loisirs, en janvier dernier. "J'ai toujours redouté les pépins de santé. Avec ce qui m'est arrivé, c'est bon, j'ai donné ! La peur qui persiste, c'est celle de disputer le combat de trop", expliquait-il alors avec le plus grand sérieux.

Si l'on en croit ses affirmations, son hospitalisation actuelle n'a cependant rien de grave. Inutile donc de se faire un sang d'encre pour le taulier de la télévision française. En attendant d'autres nouvelles, les fidèles téléspectateurs pourront tout de même regarder des rediffusions de Vivement Dimanche qui seront proposées pendant deux à trois semaines.