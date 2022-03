"J'ai une vraie attirance pour les femmes, mais..." : Inès (Koh-Lanta) cash sur sa sexualité

Sa plastique de rêve et son caractère bien trempé n'ont laissé personne de marbre. Inès Loucif, aventurière de Koh-Lanta, L'île des héros (en 2020, sur TF1) également vue dans La Villa des coeurs brisés (saison 6, en 2021 sur TFX), partage sa nouvelle vie dans le Sud sur les réseaux sociaux. Plus encore, elle prend plaisir à échanger avec ses fidèles followers sur son quotidien.

C'est ainsi que ce jeudi 31 mars 2022, la jolie brune de 27 ans se laisse aller à une session de questions/réponses en story sur Instagram. Les internautes évoquent différents thèmes, et elle doit indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses tout en s'expliquant un peu plus. L'une des interrogations porte sur sa sexualité. "Pourrais-tu être en couple avec une femme ?", peut-on lire. Et Inès Loucif de répondre avec honnêteté : "Ah purée, on en parlait avec les filles la dernière fois. J'ai déjà eu des attractions physiques avec des filles, une vraie attirance, mais je n'ai jamais éprouvé de désir sexuel. Donc je dirais faux ?"

Les plus de 380 000 abonnés de la brunette découvrent ainsi qu'elle a déjà été attirée par la gente féminine sans toutefois jamais sauter le pas. Une révélation inattendue ! Et Inès Loucif ne s'arrête pas là. Face à d'autres questions à propos de ses amours, elle se livre sans filtre. "J'ai eu trois longues relations et peut-être quatre, cinq flirts pas sérieux", confie l'ex-apprentie Robinson. Aussi, à la question de savoir si elle a déjà eu "plusieurs crushs" en même temps, sa réponse est on ne peut plus claire ! "Impossible pour moi. Si je parle à quelqu'un, il n'y a que cette personne même s'il n'y a rien de sérieux", assure-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme se montre plutôt discrète quant à sa vie amoureuse. Toutefois, elle s'était déjà affichée en couple et heureuse au bras du charmant Tristan, lui aussi candidat de télé-réalité vu dans la sixième saison de Love Island. Leur histoire n'a finalement pas fonctionné, puisque la belle l'a planté à quelques heures d'un nouveau tournage, pour La Bataille des couples. Avant lui, Inès Loucif avait été annoncée très proche et complice de Moussa, aventurier emblématique de Koh-Lanta. Des rumeurs rapidement démenties. Aujourd'hui, elle laisse planer le doute quant à une éventuelle relation de couple... Une chose est sûre, elle vit l'amour fou avec son chien, l'adorable Maïko !