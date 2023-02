"J'apprends à sourire malgré tout" : Marine Lorphelin se confie sur ce complexe qui la hante

Marine Lorphelin fait l'unanimité. La Miss France 2013 dénote par son incroyable beauté mais aussi par son parcours atypique. En effet, alors que la majorité des miss sont propulsées sur le devant de la scène médiatique par leur titre, la jeune femme a décidé de reprendre ses études pour devenir médecin. Aujourd'hui, c'est chose faite : la jeune femme de 29 ans a donc accompli tout ce qu'elle a entrepris. Une vie à cent à l'heure pour la reine de beauté suivie par presque 1 million de personnes sur Instagram. On peut donc dire que tout réussit à Marine Lorphelin. Belle, ambitieuse, brillante, elle a tout pour elle. Et pourtant... la fiancée de Christophe Malmezac souffre d'un profond mal-être : un complexe qui lui a longtemps ôté le sourire ravageur qu'on lui connaît. Ce dimanche 12 février, elle a affronté ce qui lui gâche la vie en publiant en story une vidéo "sans filtre", face caméra. Sur la vidéo, elle apparaît sans maquillage et dévoile l'acné dont elle souffre depuis des années. "Personne n'a une peau parfaite. Accepter ses imperfections est un travail sur soi-même, renforcé par la bienveillance des autres" avait-elle d'ailleurs déclaré sur Instagram en 2021 concernant ses problèmes de peau. Des problèmes auxquels elle décide aujourd'hui de faire face.

Un complexe "pas évident à gérer"

Habituée à aborder des sujets relatifs à la santé mentale et à son anxiété, l'ancienne miss n'a pas hésité à se dévoiler au naturel, pour son propre bien et pour celui de ses abonnés. Cela dit, c'est loin d'être un exercice facile pour la doctoresse installée en Nouvelle-Calédonie. D'autant que la pression sociale actuelle n'aide pas, encore moins sur les réseaux sociaux, où la jeune femme est très exposée. Mais pas question de se sentir éternellement mal dans sa peau : "Ce soir je prends soin de ma peau qui fait des siennes. Sérums et hydratation ! Pas évident à gérer mais maintenant j'apprends à sourire malgré tout". Promesse tenue puisqu'à la fin de la vidéo, Marine Lorphelin décroche un sourire à tomber... Acné ou pas acné la future mariée est resplendissante !