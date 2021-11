"J'aurais dû le faire..." : Valérie Lemercier sans enfant, elle évoque son plus grand regret

Après des mois et des mois d'attente, les spectateurs vont enfin découvrir les aventures romancées de Céline Dion dans le film Aline, de Valérie Lemercier. Le 10 novembre 2021, l'actrice et réalisatrice soufflera enfin un bon coup à l'idée que ce projet, en gestation depuis si longtemps, soit enfin présenté au plus grand nombre. De cette expérience, elle garde de nombreux souvenirs en tête. Notamment ce surnom qu'on lui donnait sur le plateau de tournage, comme sur les autres projets cinématographiques : "maman".

"Tout le monde sur les films ou sur mes spectacles m'appelle comme ça, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de faire plaisir à maman ! Dans ma vie privée, on ne m'appelle pas comme ça. Je ne veux pas d'ailleurs." Et pourtant. Valérie Lemercier n'a jamais porté la vie, c'est vrai, mais elle a déjà tenu ce rôle de mère par le passé. "Je n'ai pas dit que cela ne m'intéressait pas, précise-t-elle. Cela n'a pas pu se faire et ça n'était probablement pas vital pour moi. Si ça l'avait été, j'aurais eu des enfants. J'ai en revanche été belle-mère. La vie avec un enfant à la maison a été très joyeuse. J'ai élevé un enfant de ses 4 ans et demi jusqu'à ses 11 ans. J'ai toujours un lien fort avec lui. J'ai beaucoup aimé cette vie de famille. Il se trouve que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Mais je n'en pleure pas plus que ça."

Valérie Lemercier, en couple ou célibataire ?

Céline Dion a eu ses jumeaux, Nelson et Eddy, en 2010 grâce à la FIV, la fécondation in vitro. Une technique à laquelle Valérie Lemercier aurait pu songer... avant qu'il ne soit trop tard. "Maintenant, je me dis que j'aurais dû le faire, regrette la comédienne de 57 ans. Mais quand c'était possible, je ne l'ai pas fait, voilà." L'héroïne du film Aline a été en couple avec le musicien Bertrand Burgalat, avec l'avocat Hervé Temime, plus récemment avec l'artiste designer Mathias Kiss. Elle est aujourd'hui amoureuse d'un mystérieux homme qu'elle-même "ne connaît pas beaucoup". Les amoureux ne songent sans doute pas aux enfants, mais un projet de mariage pourrait bien finir par voir le jour...

