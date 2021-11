Valérie Lemercier en couple : une idylle discrète, bientôt le mariage ?

Il a été plus facile pour Valérie Lemercier de dissimuler ses relations que pour Céline Dion. La réalisatrice s'est glissée dans la peau de la diva québécoise le temps d'un film intitulé Aline, sorti le mercredi 3 novembre 2021, pour lequel elle a accordé une interview à Gala. Dans un entretien mené par Catherine Ceylac (ex Thé ou Café), la cinéaste évoque avec pudeur le nouvel homme de sa vie.

Avec un métier aussi prenant, Valérie Lemercier commence par avouer qu'elle recherche "la différence" chez l'autre. "C'est compliqué pour l'autre de se demander s'il doit ou ne doit pas être sur la photo (...) Je ne suis jamais sortie avec un acteur. Un homme qui pourrait trop être dans la séduction ne me séduit pas", explique la réalisatrice, autant rebutée par un ego surdimensionné qu'un homme qui voudrait trop contrôler sa carrière.

"Équilibrer, c'est partager un peu plus que d'habitude. J'ai passé beaucoup de temps à ne jamais dire ce que je faisais. À ne jamais parler de mon métier dans l'intimité parce que cela pouvait nuire ou embêter. Ne pas dire que j'allais faire des photos ou jouer ceci ou cela", déplore Valérie Lemercier. Questionnée de manière insistante par nos confrères, l'actrice de 57 ans finit par évoquer sa relation avec son nouveau compagnon. "Pour l'instant, même moi, je ne le connais pas beaucoup", avoue-t-elle.

Valérie Lemercier parle même de la possibilité pour elle de se marier, car elle ne l'a "jamais fait" et "qu'il est temps de se poser un peu". 'Non, mais le mariage, c'est beau. Pour Céline, c'était capital de se marier et je la comprends. C'est très important", estime-t-elle. Même si le projet reste fictif, l'actrice a déjà une idée de sa robe idéale : "J'essaierais de ne pas être trop volumineuse. Elle serait simple, je ne vais pas mettre une robe de jeune fille qui n'a jamais vu le loup. Ce serait une robe plutôt longue, déjà portée. J'aimerais que sous le blanc, il y ait du vert."

Pour l'heure, l'idée du mariage n'a pas été évoquée dans leur couple. "C'est dans ma tête. Je suis romantique, voilà. Je me dis pourquoi pas un jour (...) S'il vous plaît, ne titrez pas sur cela. Je suis un peu à l'ancienne, je préfère qu'on me le demande."

