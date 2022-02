"J'avais besoin qu'on me lave les oreilles" : Pascal Obispo sévère envers la Star Academy

Rares sont les fois où Pascal Obispo est monté au créneau pour distribuer les tacles... Alors sa récente interview à la radio a de quoi surprendre ! Invité des ondes de RFM le 19 février 2022 l'artiste a répondu aux questions de l'animateur Bernard Montiel. L'occasion d'évoquer sa passion pour le répertoire du regretté Michel Berger, massacré par une promotion de la Star Academy.

En pleine promotion de son dernier album intitulé France - un projet musical qui regroupe des titres imaginés pour France Gall mais finalement chanté par d'autres - Pascal Obispo a donc été interrogé sur les chansons cultes de Michel Berger. Notamment sur Musique, choisie comme hymne de la Star Academy, lors de la deuxième promotion de l'émission de télé crochet de TF1 en 2002. "Ah ouais, c'est une très mauvaise version ! C'était très difficile ça ! Ouais, je m'en fous... Je peux te dire, on ne peut pas saccager Berger comme ça, non. C'était super, merci pour la Star Academy, j'avais besoin qu'on me lave les oreilles !", a déclaré l'artiste. Les anciens candidats apprécieront...

Lors de cette promotion, c'est Nolwenn Leroy qui avait remporté le programme. Celle-ci a depuis rejoint l'émission The Voice, télé-crochet dont Pascal Obispo a longtemps été l'un des coachs. On aimerait bien savoir ce que pense la jolie brune des propos de son confrère ! Quoi qu'il en soit, ce dernier n'a que des louanges à faire sur l'interprète de Cassé - il a d'ailleurs collaboré à la réalisation de son premier album éponyme paru en 2003 - la qualifiant de "très grande chanteuse" et évoquant "une amie".

Pascal Obispo est donc pris par le projet France qu'il défend devant le grand public mais ne dit pas non à un retour sur le petit écran. Le chanteur âgé de 57 ans aimerait volontiers revenir dans The Voice. "C'est sûr que quelques fois, je me dis que j'aimerais bien y être. Tous ceux qui ont participé à The Voice ont un jour envie d'y être de nouveau, parce qu'on fait un peu partie de la famille de The Voice. Il y a une super équipe ! Alors, évidemment, j'aime bien y être – j'y ai été deux fois. S'ils me rappellent, j'irai avec plaisir, tout simplement", a-t-il dit dans les pages de L'Union.