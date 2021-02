Pascal Obispo taquin envers Vianney pour évoquer ses débuts dans The Voice

Depuis le lancement de la nouvelle et dixième saison de The Voice, les téléspectateurs ont constaté du changement du côté des coachs. Si Amel Bent et Marc Lavoine ont accepté de rempiler, Lara Fabian et Pascal Obispo ont quant à eux laissé leurs places sur les célèbres fauteuils rouges. Florent Pagny a alors pu faire son grand retour dans l'émission de TF1 et Vianney est la nouvelle recrue.

Pascal Obispo y est d'ailleurs allé de son petit commentaire au sujet de l'interprète de Beau-Papa qui a déjà séduit pas mal de Talents. "Je suis ravi de voir tous mes copains. En plus, Vianney est top niveau, ça se passe bien pour lui", a-t-il estimé sur le plateau de TPMP Ouvert à Tous vendredi 12 février 2021. L'époux de Julie Hantson s'est ensuite permis de se moquer gentiment de Vianney et de sa manière de gesticuler dans tous les sens dans l'émission. "Au niveau des sièges, il a fait encore plus que nous. Nous, on était debout, lui, il est quasiment accroupi sur le truc. C'est vraiment génial !", a-t-il lâché, suscitant le rire autour de lui.

Plus sérieusement, Pascal Obispo est également revenu sur les raisons de son départ de l'aventure The Voice. "J'avais mon application à faire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. On croit qu'on appuie sur un bouton et on a eu une application, mais c'est une équipe à faire tourner, beaucoup d'albums à produire...", a-t-il expliqué. Cette application, c'est un peu le nouveau bébé de Pascal Obispo. Baptisée Obispo : All Access, elle est dédiée à toute son oeuvre musicale, passée mais aussi future. En effet, en plus de mettre à disposition chacun de ses tubes, il promet des nouveautés tous les vendredis. L'application est disponible depuis le 8 janvier sur Apple Store et Google Play, via un abonnement à 5,99 euros par mois, sans engagement.