"J'avais peur qu'on me trouve malade" : Laurent Baffie changé physiquement, justifie sa démarche

Laurent Baffie était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, ce mercredi 3 novembre. Venu présenter son livre Le guide de la répartie (Kero), l'humoriste de 63 ans a fait beaucoup rire les chroniqueurs, qui ont partagé les phrases très drôles de son ouvrage. Récemment, il a aussi surpris le grand public en s'affichant avec le visage transformé. Sur Twitter, il a expliqué sans langue de bois qu'il avait eu recours à la chirurgie esthétique.

Une expérience sur laquelle il s'est épanché dans TPMP. "Tu étais chez Laurent Ruquier samedi soir et tout le monde t'a dit que tu étais magnifique", a lancé Cyril Hanouna. "Non, ils m'ont dit qu'ils ne m'ont pas reconnu", a rétorqué Laurent Baffie. "Si, on te reconnaît, ça va", l'a rassuré le trublion du PAF, qui a poursuivi en lisant le tweet du comédien. "Tu as directement assumé, tu en as même ri sur Twitter, sans aucun tabou. 'J'ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a 2 ans et les gens le découvrent maintenant. Pour le blanchiment de l'anus, je vous tiens au courant.'"

"Les gens, ça les a fait parler. C'est très bizarre parce que j'ai vu des centaines d'artistes faire des implants et je n'ai pas senti une grande émotion...", a déclaré Laurent Baffie, qui semble peu comprendre les interrogations de son public. "Je ne sais pas si les gens m'aiment bien, se préoccupent de moi et ils me disent 'ahlala t'as changé'..."

"C'est très réussi pour les poches. C'est incroyable !", l'a félicité Cyril Hanouna, face à un avant/après. "C'est rien, on te fait juste une incision et on te retire une poche de graisse. Mais ça, moi, j'avais très peur du bistouri. Mais j'avais un pote qui me disait : 'J'ai peur qu'on te dise que t'es fatigué, que tu as l'air malade'", a expliqué Laurent Baffie, pour justifier sa démarche. Puis ce dernier de se voir coupé par un appel de son fils, Benjamin Baffie (26 ans) qui suit les traces de son père et a écrit une pièce de théâtre, intitulée Une pièce pour deux.