"J'e n'aurai jamais d'enfant" : Louane lève le voile sur ses doutes, en colère après la perte de ses parents

Si les confidences de Louane Emera sont rares, lorsqu'elle accorde un entretien qui la passionne, elle n'hésite pas à s'épancher même sur des sujets les plus intimes. Et lorsque Louise Aubery (@mybetterself) lui a proposé de venir dans son podcast Inpower, ce mardi 7 février, on imagine qu'elle n'a pas dû se faire prier. Résultat, plus d'une heure trente de discussion passionnante sur le pouvoir qu'on a sur sa propre vie. L'occasion pour la chanteuse et interprète de Donne-moi ton coeur de parler de son compagnon Florian Rossi, de ses angoisses mais aussi de sa fille Esmée.

Si cette petite fille de 2 ans fait son plus grand bonheur chaque jour, Louane n'a pas toujours voulu un enfant. Depuis petite fille, elle s'imaginait devenir maman mais un moment de sa vie, elle a fini par douter et inquiète, elle a même pensé le contraire. Si de plus en plus de jeunes femmes et jeunes hommes doutent de vouloir donner un jour la vie, en raison souvent du contexte écologique alarmant, c'est une raison bien plus personnelle qui a tracassé la jeune femme de 26 ans. "J'ai toujours voulu avoir des enfants sauf à une période un peu chiante de ma vie où je me posais des questions, confie-t-elle à Louise Aubery. Mais ça a été assez court, je disais 'j'aurais jamais d'enfants'." "Franchement ça a été hyper court, c'était plutôt quelque chose qui était dû à la colère de la perte de mes parents, a-t-elle expliqué. J'avais peur de mourir clairement."

la colère de la perte de mes parents

Mais finalement, Louane a retrouvé son envie de fonder une famille, et en 2020, elle est devenue maman pour la première fois d'une petite Esmée, fruit de son amour avec Florian Rossi, en plein confinement. Et si elle a encore des angoisses, avec lesquelles elle apprend à vivre au mieux notamment grâce à l'aide de psys, elle avoue que sa vie ressemble exactement à ce dont elle rêvait plus jeune. "J'espérais ma vie comme ça, je l'imaginais comme ça donc je suis hyper contente, a fait savoir celle qui a été révélée par The Voice. Au final, aujourd'hui, j'ai totalement la vie dont la mini moi de 8 ans rêvait."