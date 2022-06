"J'étais de la chair fraîche" : Marion Cotillard confrontée aux tentatives déplacées de producteurs hollywoodiens

Que l'on soit anglais, français, italien, américain ou d'un autre pays, difficile de ne pas connaître Marion Cotillard. Celle qui incarnait si justement Edith Piaf dans La Môme, biopic dramatique d'Olivier Dahan sorti en 2007, s'est vite fait une place dans la cour des grands. En 2008, c'est même la consécration puisqu'elle décroche l'Oscar de la meilleure actrice. Un rêve éveillé qui lui ouvrira grand les portes de l'industrie d'Hollywood sans qu'elle n'ait finalement pas un petit doigt à lever ni même une bouche à embrasser. Dans un long entretien accordé au Monde, Marion Cotillard est revenue sur ses premiers pas aux Etats-Unis et sur cette carrière prometteuse qui s'offrait à elle, en dépit des mauvais conseils qu'elle a pu entendre pour l'aider à percer.

A l'époque, Marion Cotillard est déjà en couple avec Guillaume Canet. Mais l'idée que le public la sache en couple avec un Frenchy n'est pas vu d'un bon oeil par certains producteurs qui la poussent à "s'inventer une vie" : "On a essayé de me présenter des acteurs. Ce n'était pas pour tourner un film, mais pour voir si je pouvais attirer l'attention. Si je me mettais en couple avec un acteur américain connu, je bénéficiais d'emblée de plus d'intérêt."

Loin d'elle l'idée de saboter ce qu'elle a de plus précieux, Marion Cotillard finit par se présenter à l'un des rendez-vous qu'on lui organise, sans rentrer dans le rôle qu'on lui avait demandé d'interpréter : "J'ai fini par me rendre à l'un d'entre eux. Mais j'ai parlé de mon petit ami au comédien. Soyons clairs, je débarquais. J'étais exotique. J'étais de la chair fraîche." Marion Cotillard ne s'est pas laissé emporter par ce tourbillon. Et force est de constater qu'elle a eu raison puisque cela ne l'a pas empêché de se faire une place de choix dans les esprits des plus grands réalisateurs américains.

En 2009, Marion Cotillard donnait la réplique à Johnny Depp dans Public Enemies de Michael Mann, puis dans Nine de Rob Marshall, Inception et The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, Alliés de Robert Zemeckis et plus récemment Annette de Leos Carax, pour lequel elle a monté les marches du Festival de Cannes l'année dernière au côté d'Adam Driver. Prochaine étape : Lee, film biographique sur la photographe Elizabeth Lee Miller, d'Ellen Kuras avec, entre autres, Kate Winslet. La classe.