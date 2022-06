"J'étais retournée en Suisse" : Nicole (L'amour est dans le pré) évoque ses soucis passés avec François (EXCLU)

François, éleveur de vaches de la saison 14 de L'amour est dans le pré (en 2019), et Nicole forment un couple discret. A l'occasion de l'annonce de la grossesse de la jeune femme (qui est enceinte de quatre mois), ils ont toutefois accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Après avoir évoqué l'heureux événement, les tourtereaux ont fait des révélations sur leur couple.

Lors de votre bilan de L'amour est dans le pré, vous n'envisagiez pas de vous marier. Cela a-t-il changé depuis ?

Nicole : Toujours pas.

François : Elle a essayé, mais je ne suis pas trop chaud. Dans mon entourage, j'ai vu tellement de mariages qui se sont finis par des déceptions. Pour moi, on n'a pas besoin d'être mariés pour être bien ensemble. Ça ne change rien. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour le moment ce n'est pas prévu.

Que s'est-il passé d'autre dans votre vie depuis le tournage ?

Nicole : On a eu des petits soucis dans notre couple, donc j'étais retournée en Suisse. J'y travaille, donc je fais des allers-retours en Vendée. Je vais accoucher en Vendée donc je reste jusqu'à la fin de la grossesse. Ensuite on va voir comment ça se passe. On va dire que financièrement, on est bien avec nos deux salaires. Donc si je peux trouver un métier en Vendée qui peut aider...

François : Sinon, on fonctionnera par Colissimo (rires).

Quels étaient les soucis de couple dont vous parlez ?

Nicole: On habitait ensemble avant. Mais j'avais besoin de cette coupure pour un peu reprendre le taureau par les cornes.

A cause des conditions climatiques, certains agriculteurs ont eu des soucis sur leur exploitation. Est-ce votre cas François ?

On se rappellera de l'année 2022. Ça a commencé avec la grippe aviaire et je suis dans un secteur qui a été touché, sachant que j'ai un élevage de volailles. Mais le bon dieu est avec moi, j'ai été le seul à avoir résisté dans le coin. Sinon on va dire qu'on a un mois d'avance au niveau du temps, donc c'est compliqué. On n'a pas le temps de faire de pauses entre deux implantations de culture [de maïs, NDLR] du coup. Je n'ai jamais vu ça, c'est un truc de fou. Mais je ne vais pas me plaindre. Dans notre région, c'est la première fois qu'on est vraiment touchés. Il faut s'adapter, on n'a pas le choix.

Quels sont vos projets ?

François : On va déjà partir en vacances.

Nicole : On va rejoindre d'autres participants de L'amour est dans le pré, ça va être sympa.

François : Puis on va préparer l'arrivée du bébé. Il reste pas mal de choses à faire.

