Nicole (L'amour est dans le pré) enceinte de François ? Un détail intrigue...

L'amour est dans le pré 2019 est officiellement terminée. Lundi 9 décembre, M6 a diffusé la seconde partie des bilans, l'occasion de prendre des nouvelles de François le Vendéen et de Nicole. Mais ils n'ont peut-être pas tout dit aux téléspectateurs....

Face à Karine Le Marchand, le couple a une fois de plus parlé de son alchimie lors du speed dating et de son rapprochement. François et Nicole ont également annoncé qu'ils vivaient ensemble depuis juillet dernier et que la jeune femme aidait beaucoup à la ferme, dans "tout ce qui est bureautique". S'ils ne songent pas au mariage, les tourtereaux espèrent devenir parents. L'ancienne rivale d'Estelle ne prend en effet plus de moyen de contraception afin de tomber enceinte. "Ça viendra quand ça viendra", a-t-elle ajouté.

Si elle n'a pas annoncé de grossesse, les téléspectateurs ont supposé qu'elle attendait déjà un bébé. La raison ? Son petit ventre. "Nicole est enceinte non ?", "J'ai l'impression que Nicole est enceinte ou c'est... autre chose ?!", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires.