L'amour est dans le pré : Nicole enceinte de François, révélations sur sa grossesse surprise (EXCLU)

Après la pluie est venu le beau temps du côté de Nicole et François, candidats de L'amour est dans le pré 2019. Après avoir vécu une fausse couche, la charmante brune est tombée enceinte de leur premier enfant. Après avoir annoncé l'heureuse nouvelle sur leur compte Instagram, les tourtereaux ont accepté de se confier pour la première fois sur ce bonheur à venir, auprès de Purepeople.

Comment vous êtes-vous sentie en découvrant le test positif de Nicole?

J'avais des doutes comme j'avais du retard. J'étais contente et en même temps étonnée. On avait arrêté la démarche PMA parce que ça faisait beaucoup de choses en même temps et on avait d'autres projets. On a eu notre première visite mais vers la fin de l'année on a un peu laissé ça de côté. Au final, on a eu notre bébé naturellement. Je pense que c'est le fait qu'on ait relâché la pression. C'est un bébé surprise.

Comment avez-vous annoncé la bonne nouvelle au futur papa ?

Ce n'était franchement pas glamour (rires). J'ai envoyé un message disant 'je suis enceinte' sur Messenger.

Comment avez-vous réagi François ?

Je n'étais pas surpris. J'ai bien travaillé pour ça (rires). Plus sérieusement, je n'étais pas trop étonné non plus puisqu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas ses règles et que c'était étrange.

Comment se passe votre grossesse Nicole jusqu'ici ?

C'est vrai que les deux premiers mois, je me suis sentie très fatiguée. Et comme j'ai fait une fausse couche avant, je fais très attention. Je suis un peu 'parano'. Je travaille dans un magasin animalier et il y a des sacs de douze kilos à porter donc je ne les portais plus, je m'asseyais assez régulièrement, je faisais attention à l'alimentation et à bien m'hydrater. Là, je suis dans mon 4e mois donc je souffle un peu plus.

Avez-vous eu des maux de grossesse hormis la fatigue ?

Avec les hormones, il y a des hauts et des bas. J'ai eu des maux de tête aussi mais ça va encore. Pas de nausées ou autre chose.

Comment vivez-vous le fait que votre corps change ?

J'ai pris environ 5 kilos, mais tout dans le ventre. J'ai de la chance de ne rien avoir autre part. J'ai un peu pris de la poitrine aussi. Mais sinon tout est dans le ventre donc je le vis encore bien.

Avez-vous des craintes ?

Nicole : Non pas forcément. On s'inquiétait que le bébé ait des malformations ou autres, mais on a fait le test de la trisomie et plusieurs échographies, les médecins nous ont bien rassurés. On nous a dit qu'il se portait bien et qu'il n'avait aucun souci de santé. Que c'était un petit bonhomme plein de vie.

Avez-vous déjà des idées de prénoms ?

François : Jean-Eude.

Nicole : Non ! (rires). Il veut l'appeler Jean-Eude mais moi je n'aime pas. De temps en temps on réfléchit, on se donne des idées. Mais c'est difficile de se mettre d'accord. On continue à chercher.

François : Si on ne trouve pas, on l'appellera 'Pas de nom'.

Comment avez-vous réussi à vous relever après avoir vécu cette fausse couche ?

Nicole : Ça a été très compliqué pendant plusieurs mois. Avoir un super entourage est très important. Il y a eu ma soeur notamment qui a su trouver les mots, car elle avait fait deux fausses couches avant d'avoir ses filles. Elle m'a rassurée en me disant que c'était des choses qui arrivaient. Qu'il ne fallait pas rester bloquée dessus et remonter la pente même si c'était difficile. Ca s'est passé juste avant le confinement donc je n'ai pas pu aller les voir mais j'étais aussi en contact avec une association qui s'appelle L'espérance, en Vendée.

François : Je pense que ça a été plus difficile pour elle que pour moi, car c'est elle qui portait le bébé. J'en ai tellement vu que j'arrive à gérer pas mal de choses. Après c'est sur que ça m'a touché . Et de voir Nicole triste, aussi. J'ai essayé de la soutenir comme je pouvais. J'ai fait de mon mieux.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com