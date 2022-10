"J'y pense souvent" : Ophélie Meunier, cet autre enfant qu'elle pourrait accueillir dans sa famille

Dimanche 16 octobre 2022, Zone Interdite dévoile un numéro qui traite de l'aide sociale à l'enfance. Un sujet délicat qui survient deux ans après un premier documentaire qui avait montré les incohérences et scandales autour des enfants placés.

En tant que maman, Ophélie Meunier doit certainement prendre à coeur ces sujets. Elle qui éduque Valentine (1 an) et Joseph (3 ans) avec son époux Mathieu Vergne, a donc décidé d'accorder une interview afin d'en parler. C'est TVMag qui a eu ce privilège et la journaliste en charge de ce papier a osé aller droit au but lors de l'entretien en lui demandant si elle serait prête, elle, à devenir un jour famille d'accueil. Une question assez personnelle à laquelle la femme de 34 ans n'a pas hésité à répondre. "J'y pense souvent. C'est une question très intime. Je ne suis pas seule et je sais à quel point cela peut être émotionnellement compliqué que d'accueillir un enfant dont on sait qu'il vous sera retiré d'ici un an, deux ans ou trois ans, soit pour être rendu à ses parents, ce qui est bien si tant est que cela est possible, soit pour être placé ailleurs de sorte à empêcher tout attachement véritable, ce qui est un effet horriblement pervers du système", a-t-elle répondu. Peut-être Ophélie Meunier engagera-t-elle cette conversation avec son mari. En tout cas, accueillir un autre enfant dans son foyer, qu'il soit le sien ou non, est une possibilité pour la belle Ophélie Meunier.

Maman aimante et investie auprès de ses enfants, l'animatrice tente d'inculquer de belles valeurs à ses progénitures. Ainsi confiait-elle à Femme Actuelle il y a un an : "J'ai envie de dire à mon fils tout ce que je sais sur la femme, l'enseigner, lui dire de la respecter. Ça fera partie de mon éducation. J'ai envie que mon garçon soit un homme extrêmement respectueux envers les femmes et qu'il soit un 'allié' pour la femme. Qu'elles se sentent en confiance à ses côtés. C'est complètement ma vision des choses. Mon fils respectera les femmes, c'est une évidence."