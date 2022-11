"Je commence à aller mieux" : ce message de Stéphane Plaza pour faire le point après avoir "essuyer les larmes"

Stéphane Plaza en a étonné plus d'un il y a maintenant plusieurs mois. L'animateur de 52 ans, d'ordinaire toujours prêt à faire la fête, a pris la grande décision d'arrêter l'alcool et de revenir aux "jus de fruits en terrasse". Un défi qu'il continue de relever avec brio puisqu'en novembre, il affirmait en être à son centième jour, soit trois mois et demi sans alcool. "Un challenge que j'ai commencé cet été par amusement pour aller à l'encontre des tendances estivales de boire, que j'ai décidé de poursuivre pour moi-même, non plus comme un challenge mais par envie, avait-il confié. Et si je peux éviter de faire un lifting, avoir des rides naturelles liées à mon âge et non au rosé, je serais content".

Plus que de l'empêcher d'être marqué physiquement, le fait d'avoir arrêté l'alcool lui a semble-t-il fait réfléchir sur sa vie et sa situation actuelle. Sur Instagram, Stéphane Plaza a d'ailleurs partagé son analyse avec ses abonnés à travers un long message. "Mon reflet... Parfois j'ai du mal à me comprendre et à ce que les gens me comprennent aussi... Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je commence à aller mieux, à prendre soin de moi. Je le vois à mon reflet, mon teint est plus lumineux, j'ai meilleure mine", a-t-il d'abord écrit.

Il est désormais temps de penser à moi

Reconnaissant de la vie qu'il mène grâce à son travail, et ce malgré un rythme "à 100 à l'heure", Stéphane Plaza prend toutefois ce temps de réflexion pour réaliser qu'il a besoin de revoir ses priorités. "Je sais qu'il est désormais temps de penser à moi, à ma vie privée et à reposer ma tête. Je vis au jour le jour, comme si c'était le dernier, j'oublie le passé mais je fais attention de ne plus commettre les mêmes erreurs et protéger mon coeur. J'ai compris ce qu'était le bonheur en essuyant mes larmes, ce qu'était le soleil un jour de pluie", a-t-il continué avec honnêteté. Et de conclure : "Je scelle ce qui me rend heureux pour que nul ne vienne dérober mon précieux le temps de terminer ce que j'ai entrepris... Le temps et la patience sont mes alliés, plus périlleux est ce chemin, plus victorieuse est l'arrivée."