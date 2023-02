"Je fais rire tout le monde avec ça" : Le trouble de langage de Laetitia Casta qui amuse ses proches

Après un passage sur le plateau de l'émission C à Vous la semaine dernière, Laetitia Casta était l'invitée de RTL ce dimanche 19 février pour présenter la pièce Clara Haskil, prélude & fugue qu'elle jouera du 8 au 26 mars prochain, au théâtre du Rond-Point, situé dans le VIIIe arrondissement de la capitale. Elle est notamment revenue, au cours de cet entretien, sur un trouble du langage avec lequel elle doit vivre au quotidien : la dyslexie. "Quand on est sur scène, on n'a pas ce problème-là", a-t-elle expliqué au micro de la célèbre station de radio, avant de révéler, avec beaucoup d'auto-dérision, qu'elle fait "rire tout le monde avec ça".

Pour rappel, le 27 octobre dernier, la femme de Louis Garrel, avec qui elle a un enfant prénommé Azel, se confiait déjà sur le sujet. Mais cette fois-ci pour le magazine ELLE. "Mon cerveau a été fabriqué bizarrement, ce qui ne se ressent pas dans le travail heureusement. Mais en privé, ça me donne une manière de parler, et surtout de me fâcher, qui fait 'poiler' tout le monde. Des trucs m'échappent et je ne comprends qu'après pourquoi j'ai dit ou fait quelque chose de drôle", avait-elle déclaré, regrettant alors, toujours avec humour, de faire "beaucoup marrer [ses] proches malgré [elle]".

Je n'ai pas peur de vieillir

Elle avouait toutefois chercher "toutes les occasions de rire [d'elle-même]", sauf dans une situation bien précise, à savoir lorsqu'elle s'énerve. "Pas très crédible de se mettre en colère quand on est la princesse de Motordu !", avait ironisé l'ex-compagne de Stefano Accorsi, avec qui elle est maman de deux enfants (Orlando et Ahtena). De légères et amusantes confidences donc, de la part de l'actrice de 44 ans, elle qui a également confié ce dimanche sur RTL n'avoir "pas peur de vieillir".

"Je n'ai fait que vieillir tout au long de mon travail étant donné que j'ai commencé à 14 ans et demi, forcément j'ai vieilli. Ça fait donc partie de mon travail. Je me suis rendue compte qu'il y a des choses qu'on perd et des choses qu'on gagne. Et les choses qu'on gagne il faut en faire sa force", a-t-elle expliqué, en toute sincérité.