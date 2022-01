"Je l'ai quittée après ça !" : Guillaume Genton (TPMP) fait des révélations gênantes sur une ex

Jeudi 13 janvier 2022, ce fut une soirée révélations dans Touche pas à mon poste. En effet, au début de l'émission, Cyril Hanouna a ressorti sa fameuse et redoutée "Boite à Pookie", remplie de messages de ses chroniqueurs qui balancent les uns sur les autres. Gilles Verdez était particulièrement en forme puisqu'il a levé le voile sur deux grandes histoires. Le journaliste a d'abord poussé Benjamin Castaldi a avouer qu'il allait devenir grand-père pour la première fois puis, il s'est attaqué à Guillaume Genton.

"Guillaume Genton a vécu une relation intime avec une pétomane. Elle était sublime mais elle passait son temps à péter. Il a dû mettre un terme à leur relation", a relayé Cyril Hanouna. Et pour Gilles Verdez de préciser : "Elle était sublime, avec de longs cheveux. Il m'en a beaucoup parlé. Séverine ! Elle était sonore au lit. Il m'a parlé de cette histoire."

Ce fut ensuite au tour du principal intéressé, Guillaume Genton, de s'expliquer sur le sujet. Le chroniqueur a alors confirmé les dires de Gilles Verdez. "C'est vrai qu'il y a quelques années, je suis sortie avec une fille qui avait une particularité : elle pétait quand elle était très contente", a-t-il raconté. Une histoire qui a beaucoup fait rire la bande de Touche pas à mon poste même si elle s'est mal terminée puisque Guillaume Genton a fini par rompre. "Un jour, je l'ai amenée dans un super resto, et je peux vous dire qu'elle était très contente... Je l'ai quittée après ça", a-t-il confié, suscitant de nouveaux rires.

Il est rare que le chroniqueur s'épanche sur sa vie privée. C'est d'ailleurs avec beaucoup de pudeur qu'il avait assuré avoir fréquenté une personne "connue" pendant six mois en octobre 2021. Mais cette mystérieuse personnalité avait fini par sortir du silence elle-même et on apprenait alors qu'il s'agissait de Cindy Lopes, révélée dans la saison 3 de Secret Story en 2009. Lors d'une interview pour Gossip Room, elle apportait même des détails très croustillants : "C'est un sacré chaud lapin !"