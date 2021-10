"Je l'aime profondément" : Vincent Perez tendre sur son ex-couple avec Carla Bruni

On a prêté à Carla Bruni diverses liaisons amoureuses, certaines vraies et d'autres de l'ordre de la légende mais peu savent sans doute que parmi ceux qui ont partagé sa vie, on retrouve l'acteur Vincent Perez. Ce dernier garde de bons souvenirs de leur romance.

Interrogé par Closer sur sa brève histoire de coeur avec Carla Bruni - de 1992 à 1994 -, l'acteur déclarait alors : "Avec Carla on a tout vécu ensemble. On a vécu l'amour, on a vécu la séparation, on a vécu les morts. Et donc c'est la famille, c'est une soeur, c'est une amie, c'est quelqu'un que j'aime profondément." Signe qu'en dépit de leur séparation, l'ex-couple s'entendait toujours à merveille, il avait eu un rôle dans le mariage de Carla avec Nicolas Sarkozy survenu en 2008 ! "Ils m'ont dit : 'Vincent on n'a pas de photographe, est-ce que tu veux bien venir prendre des photos ? Donc c'est moi qui ai fait les photos du mariage, que personne n'a vu d'ailleurs'", ajoutait la star de Fanfan. Quant à Vincent Perez, lui aussi a connu par la suite les joies du mariage en épousant Karine Silla.

Resté proche de son ex, Vincent Perez a aussi fait un beau cadeau à Carla Bruni, la chanteuse. En effet, il a utilisé une ses chansons, Tout Le Monde - tiré de l'album Quelqu'un M'a Dit -, pour la bande originale du film Peau D'Ange qu'il a réalisé en 2002.

Carla Bruni, qui a aussi partagé sa vie avec Raphaël Enthoven - père de son fils Aurélien - avait évoqué son passé amoureux dans les pages du magazine ELLE, en 2016. Elle déclarait ne plus être "la séductrice frimeuse de [ses] 20 ans" Et d'ajouter : "Pendant longtemps, je n'ai pas été une vraie amoureuse, dans le sens où j'étais très égoïste. J'ai d'ailleurs toujours aimé plaire aux femmes autant qu'aux hommes. Pas dans le but d'une conquête, simplement pour le plaisir de parler, de convaincre." Désormais, elle n'a plus d'yeux que pour son Nicolas avec qui le sexe serait tout simplement fantastique jure-t-elle...