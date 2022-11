"Je le reconnais à peine" : Didier Deschamps, son impressionnante prise de poids avant d'arriver chez les Bleus (VIDEO)

C'est le jour J pour l'équipe de France et ses millions de supporters. Les Bleus s'avancent dans la compétition avec le statut de champions du monde en titre et ils espèrent bien le conserver, ce qui serait un véritable exploit. Le Brésil de Pelé en 1962 est la seule équipe à l'avoir réussi, c'est dire la difficulté de la chance. De plus, les coéquipiers de Kylian Mbappé arrivent au Qatar avec une avalanche de blessés. N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Karim Benzema ont dû déclarer forfait pour le Mondial et beaucoup se montrent déjà très pessimistes sur les chances des tricolores de ramener une nouvelle fois la coupe à la maison.

Pour y arriver, il faudrait déjà commencer par battre une valeureuse équipe d'Australie, ce soir à 20h sur TF1. Un challenge à la hauteur de l'équipe de Didier Deschamps, qui va certainement avoir un rôle primordial dans le succès des Bleus cette année encore. L'ancien joueur de 54 ans est à la tête de l'équipe de France depuis dix ans maintenant, lui qui a succédé à Laurent Blanc. Une véritable histoire d'amour entre le natif de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et la sélection nationale, qu'il a emmenée en finale de l'Euro 2016 et jusqu'au titre suprême en 2018. Avant d'arriver, le père de Dylan a entraîné pendant 3 saisons l'Olympique de Marseille, un club qu'il a également connu en tant que joueur.

J'étais en train de me reconstruire physiquement

Le documentaire Renaissance : Une décennie bleue, diffusé il y a quelques jours sur TMC, retrace les débuts de Didier Deschamps à la tête des Bleus et diffuse notamment quelques images d'archives de ses derniers mois à l'OM. On peut voir le mari de Claude bien différent de l'image qu'il renvoie aujourd'hui. "J'étais en train de me reconstruire physiquement (...) Physiquement j'avais pas mal de surcharge pondérale", réagit-il en se revoyant en vidéo.

Des images qui ont également été montrées au président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, visiblement sous le choc. "Je le reconnais à peine, parce qu'il a eu une petite période un peu compliquée. À Marseille, il ne se plaisait plus trop et ça l'avait perturbé", résume le dirigeant.

Une période compliquée donc pour Didier Deschamps, qui a pu retrouver une vie saine et épanouie en arrivant en équipe de France.