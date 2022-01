"Je mérite des claques !" : Lola (Koh-Lanta) en larmes, elle craque et s'explique...

Coup dur pour une aventurière phare de Koh-Lanta ce lundi 17 janvier 2022. Elle en parle depuis des semaines de ce voyage au Mexique. Finalement, Lola, éliminée aux portes des poteaux dans l'édition des 4 Terres en 2020 sur TF1, ne part pas. En story sur Instagram, la jolie brune s'affiche en larmes et s'explique sur les raisons de cette annulation de dernière minute.

Elle était, avec son amie, arrivée à l'aéroport à Paris... et a été refoulée. Pas question de monter à bord de l'avion ! "Les gars, je ne peux pas partir. Je n'ai pas de coup de soleil, je viens juste de pleurer toutes les larmes de mon corps, lance-t-elle le visage rougi par ses pleurs. Trop de fatigue, trop d'attente, trop de transports ces derniers jours. J'étais au bout." Elle quitte alors sa camarade... qu'elle retrouve dans quelques heures.

"Je mérite des claques, c'est entièrement de ma faute. Le Mexique ne demande ni de test PCR ni de pass vaccinal. Mais la compagnie peut réclamer des choses. La mienne demande soit un test antigénique de moins de 24 heures, soit un test PCR avec une durée un peu floue soit le pass vaccinal. Mon pass à moi est complet en France puisque j'ai eu la Covid-19 et j'ai eu une dose, explique alors l'aventurière qui avait nié être en couple avec Laurent Maistret, lui aussi star de Koh-Lanta. Le problème est que l'on devait faire une escale aux Etats-Unis. Et là-bas, ils demandent un schéma vaccinal complet, entre deux et trois doses. Je le savais, mais ça restait qu'une escale pour moi."

Direction Genève pour Lola qui prendra un autre vol dès mardi 18 janvier 2022 avec, cette fois, une escale en Europe, où son pass est valide. "Au final, j'aurais perdu quelques euros et une journée", lance-t-elle. Mais c'est surtout un coup de stress et une grosse déception qui ont eu raison d'elle. "Les voyages c'est ma liberté. Et ma priorité, c'est l'ouverture au monde et aux autres. C'est ce qui me rend heureuse. Et je trouve ça dommage que ça devienne aussi compliqué", regrette alors la jeune brunette. Ouf, les vacances ne sont pas totalement gâchées, juste décalées au lendemain.