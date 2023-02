"Je n'ai plus envie de chanter" : Renaud remonté contre certains fans, il interrompt son concert et s'explique

Le 24 janvier dernier, Renaud effectuait son come-back au micro après six ans sans la moindre date. Un concert qui avait lieu à Avignon, et que ses fans attendaient tout particulièrement. "On pensait qu'il ne remonterait jamais sur scène... Et on est épaté par sa voix. On avait tous une crainte, on ne va pas se mentir...", avait notamment confessé l'un d'entre eux ce soir-là au Parisien, qui couvrait cette soirée exceptionnelle.

Depuis, le célèbre interprète de Mistral Gagnant continue sur sa lancée, puisqu'il était présent cette semaine au Sébastopol de Lille pour un nouveau show, devant ses admirateurs "reconnaissables à leur foulard rouge", comme l'a expliqué La Voix du Nord. Le quotidien a également précisé qu'une consigne avait été donnée aux spectateurs en amont de la représentation, à savoir ranger les téléphones portables. Une règle toutefois négligée par certaines personnes, ce qui n'a pas manqué d'agacer la star de 70 ans. "Je n'ai plus envie de chanter", a lancé Renaud au public, expliquant alors "détester les réseaux sociaux". Il a finalement poursuivi son concert, mais en "semblant ailleurs", a raconté le journal.

Le coeur de nouveau pris

A noter qu'en marge de son retour musical, Renaud a retrouvé l'amour depuis quelques mois avec une jeune femme plus jeune que lui prénommée Cerise. En octobre dernier, le père de Lolita, fruit de ses amours passés avec Dominique Quilichini, et Malone, fils de Romane Serda, avait été aperçu plus complice que jamais avec sa nouvelle compagne du côté de Trentemoult, en Loire-Atlantique. Une escapade romantique loin du tumulte parisien. Un séjour durant lequel les deux tourtereaux s'étaient également rendus sur la butte Sainte-Anne ou dans les boutiques de l'Île de Nantes. Mais aussi flânant sur un banc, place Choimet, pour partager quelques baisers, ou des discussions sans fin, comme le rapportait Ouest France.

Retour sur scène, épanouissement sentimental... Renaud semble définitivement avoir repris du poil de la bête depuis quelques mois, de quoi certainement ravir ses fans qui le suivent aux quatre coins de l'Hexagone.