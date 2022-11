"Je n'avais pas envie d'être là" : Lorie, cette année qu'elle n'a pas du tout "kiffée" avec les Enfoirés

De chanteuse pour jeunes filles et adolescentes à actrice de séries et téléfilms, Lorie désormais plus connue sous le nom de Lorie Pester, a réalisé un incroyable parcours depuis son tout premier single Près de moi en 2001. En l'espace de vingt ans, la chanteuse et actrice de 40 ans a vendu un total de 8 millions de disques. Entre-temps, elle a participé à de nombreuses reprises avec la tournée des Enfoirés dont elle a rejoint la troupe en 2002.

Dans un live Instagram qu'elle a donné ce vendredi 11 novembre, diffusé sur sa chaîne YouTube , Lorie Pester a profité du jour férié pour répondre aux nombreuses questions de ses abonnés. "Es-tu toujours heureuse de venir aux Enfoirés ?", lui a ainsi demandé un internaute. "Oh non ça me saoule, a d'abord plaisanté la chanteuse. Mais non ! Si ça me saoulait je ne viendrais plus ! Je suis toujours très contente de venir aux Enfoirés. J'ai loupé une seule année. C'est l'année où j'étais enceinte [en 2020] et que les médecins m'ont dit : "Stop". Mais franchement, je suis très heureuse de participer parce qu'on est une bande de copains. On s'éclate, on s'amuse... En même temps, tout ce qu'on fait, ça profite aux Restos du coeur. C'est cool aussi de faire des choses en se disant : 'ce que je fais, ce n'est pas pour rien.'"

L'ex-compagne de Billy Crawford est revenue également sur l'édition 2022 : "Cette année je me suis vraiment éclatée. C'était très sympa. Après, c'était un peu particulier parce qu'il n'y avait toujours pas de public. Il en manquait aussi beaucoup. Il y en avait plein qui étaient soit cas contacts, soit ils avaient le Covid..."

J'étais là sans être là

Si Lorie Pester semble prendre toujours du plaisir à faire partie de la troupe des Enfoirés, la maman de la petite Nina s'est souvenue d'une édition durant laquelle le coeur n'était pas trop à la fête en raison du décès de sa grand-mère : "Il y a une année où je n'ai pas trop kiffé. J'étais là sans être là, c'était l'année dernière. Je n'avais pas envie d'être là tout simplement parce que, quand on était dans le train pour arriver à Lyon, j'étais avec Zazie, d'autres artistes... et donc, je reçois un coup de fil de mon papa et il m'annonce que ma grand-mère est partie. Pendant tout le trajet, je n'étais pas bien, j'ai pleuré... Ma mère m'a dit : 'Écoute, reste aux Enfoirés, ils ont plus besoin de toi aux Enfoirés que là, nous ça ne va être que de la paperasse etc'", a-t-elle raconté. Un moment difficile pour cette artiste au très grand coeur...