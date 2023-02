"Je n'étais pas prête" : Un candidat de L'amour est dans le pré surprend avec une révélation inattendue

L'amour est dans le pré 2023 s'est poursuivie ce lundi 6 février, sur M6, avec la deuxième salve des portraits. Les derniers candidats de la saison 18 ont été présentés aux téléspectateurs. Une soirée durant laquelle les internautes ont une fois de plus beaucoup réagi sur les réseaux sociaux.

Ce soir encore, les internautes étaient au rendez-vous sur Twitter pour commenter la nouvelle émission de L'amour est dans le pré 2023. Perrine était au coeur de toutes les discussions avec ses détails sur la vie sexuelle des escargots. Clément a quant à lui fait parler de lui pour sa maison un peu particulière et Jean-Paul, pour son côté moulin à paroles. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir attiré l'attention des internautes

Charles a tout d'abord beaucoup ému avec son histoire personnelle très douloureuse. Il a confié à Karine Le Marchand qu'il n'avait aucune relation avec son papa, contrairement à sa maman dont il était proche. Mais, alors qu'il était âgé de 15 ans, il a été victime d'un accident de voiture. Sa maman est morte sur le coup, tandis que l'éleveur de vaches allaitantes et céréalier de 43 ans et deux de ses soeurs s'en sont sortis.

A la suite de ce drame, son papa lui a fait quitter l'école à l'âge de 16 ans pour qu'il travaille à ses côtés sur l'exploitation. "Je n'avais pas le droit de sortir", a-t-il notamment révélé. Malgré tout, Charles n'a pas perdu sa force et son envie de vivre. Il est devenu l'heureux papa de Théo (9 ans) et Hugo (4 ans), fruit de son ancienne union. Et quand il ne travaille pas ou n'est pas à leurs côtés, le candidat s'occupe l'esprit avec le sport. Il va également de temps en temps à la chasse (mais il ne tire pas !) avec ses 12 chiens qui lui obéissent au doigt, à l'oeil et au cornet.

Des noms... très spéciaux

Et un détail n'a pas échappé aux internautes. Charles a révélé que trois de ses chiens s'appelaient notamment Zezette, Bistouquette et Kekette. "Je donne des noms comme ça à mes chiens, comme ça dans les talkie-walkie quand tu es à la chasse, ça fait rigoler. Ca fait de l'ambiance", a-t-il révélé. Nul doute que cela fait rire ses camarades, tout comme les twittos. "Zezette et la grande quequette mais wtf", "'Je ne pense pas à tirer'. Le mec qui donne des noms de bites à ses chiens", "'J'vais pas au bois pour tirer' par le propriétaire des chiens Bistouquette, Kekette et Zigounette...", "Le nom des chiens, sérieux ?! On s'amuse comme on peut à la campagne", "'Quéquette' 'Bistouquette' Très envie de savoir le surnom qu'il donnait à son ex femme", "Je n'étais pas prête pour le dico des synonymes de quéquette en guise de noms de chiens", a-t-on notamment pu lire.