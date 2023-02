"Petite b*te", "double pénétration": Une candidate de L'amour est dans le pré 2023 choque avec ses révélations

L'amour est dans le pré passionne toujours autant les téléspectateurs de M6. Sans surprise, une nouvelle édition sera donc diffusée cette année. Et le coup d'envoi des portraits a été lancé le 30 janvier dernier. Les sept premiers agriculteurs ont été présentés au public. Et ce soir, ce sont les derniers participants qui en ont dit plus devant les caméras. Au cours de l'émission, un détail n'a pas échappé aux internautes.

L'émission de dating présentée par Karine Le Marchand a permis à de nombreux candidats de trouver leur moitié. On pense notamment à Pierre et Frédérique de la saison 7 (en 2012) ou à Jérôme et Lucile de la saison 15 (en 2020), qui attendent d'ailleurs leur deuxième enfant. Les 14 nouveaux agriculteurs espèrent vivre le même bonheur grâce à L'amour est dans le pré. 11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 62 ans tentent leur chance cette année. Et la semaine passée, les téléspectateurs ont déjà fait la connaissance de Baptiste, dont la maison a inspiré les internautes, Roméo, dont le talent caché a beaucoup fait rire, ou encore Christine, qui a marqué les esprits avec la décoration de sa maison.

Et cette semaine, c'est notamment Perrine qui a fait le buzz auprès des twittos. Agée de 26 ans, elle est hélicicultrice (éleveuse d'escargots) et vit en Bourgogne-France-Comté. Et grâce à elle, les internautes savent désormais tout, tout, tout sur la vie... sexuelle de ses bêtes. Après avoir précisé que les escargots pouvaient faire 6 mètres en une heure ou que c'était presque aveugle, la charmante blonde a fait des confidences qui ne sont pas passées inaperçues à Karine Le Marchand. "C'est très compliqué la reproduction, parce qu'il y a une parade amoureuse d'environ deux heures. Ils cherchent leur partenaire, parce qu'ils ont des sentiments quand même. Et juste avant l'accouplement, dans son appareil reproducteur il a une petite poche et dedans, il y a un pic de calcaire", a-t-elle déclaré avant d'être coupée par la présentatrice. "C'est sa petite b*te quoi ?", a-t-elle lancé.

Les internautes dégoutés

Mais l'agricultrice a répondu par la négative en précisant qu'il s'agissait juste d'un pic qui allait permettre à l'orifice génital de grossir ou pas. Et après vient l'accouplement. Perrine a rappelé qu'un escargot est hermaphrodite et qu'ensuite, ils pondaient tous les deux. "Arrête, il y a une double pénétration ?", s'est exclamée Karine Le Marchand. "En gros c'est ça", a répondu la jeune femme. Des révélations "incroyables" qui ont passionné l'animatrice, moins les internautes. "En tout cas j'aurais appris ce soir que les escargots pratiquaient la double pénétration mutuelle", "En tant qu'héliciphobe, j'espère que Perrine va VITE partir!", "La prochaine fois que vous mangerez des escargots, vous penserez à la double pénétration.", "Quelle horreur les escargots", a-t-on notamment pu lire.