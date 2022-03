"Je n'imaginais pas que la douleur serait si forte" : Effondrée, Natoo annonce une terrible nouvelle

Natoo, de son vrai nom Nathalie Odzierejko, est effondrée. La jeune femme âgée de 37 ans, vidéaste suivie par des millions d'abonnés sur Youtube, a pris la parole sur ses réseaux sociaux le jeudi 17 mars, pour partager son immense tristesse. Elle a dit adieu à sa chienne adorée, Kitty.

Postant un diaporama de photos d'elle et de l'adorable petit animal, Natoo écrit, le coeur lourd, un long message relatant son décès : "Je vous annonce que ma Kitty adorée s'en est allée. Son départ a été assez brutal, elle était en parfaite santé donc je ne m'y attendais pas du tout ... mais elle avait 13 ans et son petit coeur était fatigué. Elle a donc fait une insuffisance cardiaque le 15 février, juste après avoir passé notre St Valenchien. C'est marrant, je me dis presque qu'elle a choisi sa dernière nuit : dans une sublime chambre d'hôtel à manger de la dinde à la truffe... Elle est partie comme une petite star et en pleine forme. J'ai beaucoup de chance finalement de ne pas l'avoir vu s'amoindrir et s'affaiblir avec l'âge."

Natoo, qui dit avoir "mis du temps à l'annoncer" à ses abonnés en raison du choc de son départ, a beau s'être préparée ces dernières années à son départ, la peine est malgré tout le sentiment qui domine aujourd'hui. "On a passé tellement d'étapes ensemble (...) quand ça arrive c'est très douloureux. Mais au moins j'étais à ses côtés quand elle s'est éteinte. Je laisse le temps faire son affaire pour soulager mon coeur. En attendant, je sors, je vois beaucoup mes ami.e.s, je travaille pour occuper ma tête. Honnêtement je n'imaginais pas que la douleur engendrée serait si forte donc je compatis avec tous ceux qui ont traversé le deuil de leur animal", ajoute-t-elle.