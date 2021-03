Natoo, sa rupture publique avec Kemar : ce qui a été "très compliqué"

Pour toute une génération de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, la notoriété est une chose difficile à gérer. Que partager de sa vie privée ? Doit-on dissimuler les parties parfois tristes de nos vies ? Natoo a eu l'occasion de se poser toutes ces questions lorsque sa séparation d'avec Kemar est devenue plus qu'évidente pour ses fans.

Lors d'un entretien croisé avec Delphine de Vigan - à l'occasion de la sortie de son livre Icônne 2 (ed. Michel Lafont) -, Natoo a évoqué son ancienne relation publique. "J'ai tendance à partager tout ce qui m'amuse. Mon ex me faisait rire, donc je le filmais. Je n'avais pas cette envie du 'vivions heureux, vivons cachés'. Mais ça m'a obligée à faire une annonce auprès de centaines de milliers d'inconnus pour dire : "On n'est plus ensemble". Et c'est très compliqué à faire. Ça m'a permis de voir les choses différemment", explique-t-elle aujourd'hui.

Natoo avait été contactée aux touts débuts des vidéos sur Internet - du temps de Dailymotion - par Kemar (alias Marc Jarousseau), Norman (Thavaud) et Hugo (Tout seul), qui formaient alors le trio comique Le Velcrou. Ils s'étaient alors rencontrés pour une collaboration et très vite, Natoo et Kemar avaient formé un couple. Il était un personnage récurrent de ses vidéos et il l'avait même fait joué dans son film d'horreur comique, Le Manoir.

Depuis leur rupture, le contenu de Natoo a évolué. Si elle ne montre plus la personne qui fait battre son coeur, l'humoriste filme désormais sa maman. Hilarante, elle a conquis le coeur de ses abonnés. "Rien n'est joué, ma mère est vraiment comme dans mes vidéos. Et quand je lui fais une surprise filmée pour son anniversaire, c'est une vraie surprise. Il n'y a pas de calcul. Je la préviens qu'il y aura une équipe de tournage, qu'elle doit s'épiler la moustache et c'est tout !", assure Natoo.

Retrouvez l'interview croisée de Natoo en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match.