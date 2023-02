"Je ne dirai pas leurs noms" : Lambert Wilson, très critique, s'attaque aux jeunes acteurs et à leur "amateurisme"

Il est à l'affiche d'un nouveau film intitulé Les Choses simples, réalisé par Eric Besnard, dans les salles obscures depuis le 22 février 2023. Lambert Wilson incarne Vincent, un célèbre entrepreneur, épanoui dans son travail. Mais voilà qu'un beau jour, sa course à la performance va être stoppée net par... une panne de voiture dans une route de montagne. Un homme va venir à sa rencontre et va bouleverser la façon de voir la vie. À l'occasion de ce nouveau projet cinématographique, Lambert Wilson était ce dimanche 26 février sur les ondes de RFM dans l'émission Une heure avec, animée par Bernard Montiel.

Lambert Wilson très acerbe face au travail des jeunes acteurs

Et une chose est sûre, le comédien n'est pas tendre avec la jeune génération d'acteurs. En effet, il a décidé de mettre en avant "l'amateurisme" de certains avec qui il a déjà tourné. "J'ai l'impression que la musique, c'est plus exigeant. Chez les musiciens, il n'y a pas l'amateurisme qu'il y a dans mon métier", a-t-il déclaré faisant ainsi une comparaison avec le monde musical. "En ce moment même, je fais un film avec des jeunes acteurs, je ne dirai pas leurs noms, mais ils apprennent à peine leur texte et ils sont là, en train d'avoir des exigences personnelles. Si vous vous comparez aux musiciens, vous pourriez acquérir un peu d'humilité et de sens du travail, de l'excellence", a poursuivi l'acteur.