Lambert Wilson brouillé avec son frère : la mort de leurs parents les a séparés

Lambert Wilson est porté par l'amour du public et de la profession mais, intimement, c'est moins rose. L'acteur âgé de 62 ans est brouillé avec son frère et la mort de leurs parents n'a rien arrangé. Malgré le temps qui passe, une réconciliation ne semble toujours pas au programme.

Dans une fratrie, ce n'est pas toujours simple de s'entendre. Lambert Wilson en sait quelque chose, lui qui est en froid avec son frère Jean-Marie, musicien de jazz. Interrogé par Psychologies magazine en 2016, il avait accepté d'évoquer la mort de ses parents, les comédiens Georges et Nicole Wilson ; le premier est mort en 2010 et la seconde en 2009. Un deuil qui aurait pu ressouder ses liens avec son frère mais, malheureusement, cela ne s'est pas produit. "Absolument pas, bien au contraire, il nous a éloignés. La mort des parents est aussi l'occasion des règlements de comptes sur fond de souvenirs à partager, des 'je prends ci', 'je te laisse ça'... Nous n'avons plus de contact et j'en suis fort marri", disait-il alors. Après la mort de ses parents, l'acteur d'Alceste à bicyclette avait également fait une longue dépression et reçu une aide médicale mais point de soutien humain de son frère...

D'ailleurs, même avec son père les relations semblaient difficiles. "Lambert ne m'a jamais appelé papa. J'aurais préféré qu'il soit musicien comme son frère Jean-Marie. Et je ne l'ai pas aidé lorsqu'il a opté pour le métier d'acteur à 16 ans...", confiait-il avec franchise dans les colonnes du Parisien. En 2015, Lambert Wilson admettait de son côté qu'il avait arrêté de vouloir plaire à son père au fil des années. "Vouloir impressionner son papa n'est plus une force. Il faut en chercher d'autres. Cette cassure, si elle a été très dure à vivre, a été importante et bénéfique pour moi", disait-il dans Notre Temps Psycho. Désormais, c'est vers la grande famille du cinéma qu'il puisse de l'amour et de l'admiration. Mais, là encore, il ne porte pas tous ses confrères et consoeurs dans son coeur...